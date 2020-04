Eriolukorra näituselahendus: veebi asemel tänav

Kevadeks plaanitud näitus Pärnu koolieelsete lasteasutuste ajaloost lükati olude sunnil sügisesse, kuid muuseumi Põhja tänava poolsel fassaadil avati tänavanäitus "Suureks kasvamise kunst". Väljas on valitud fotod edasilükatud näituselt.

Läbisõidunäitust saab nautida Pärnu Kontserdimaja eest Põhja tänavat pidi muuseumi taha sõites. Kiiruspiirang sel lõigul on 20 km/h ja liiklus on ühesuunaline. Muuseum soovib külastajaile ohutut liiklemist ning tuletab meelde, et autoroolis siiski kõrvaliste asjadega tegeleda ei tohiks. Näitust võib külastada ka jalutades 2+2 reeglit järgides.

Lisaks kutsub Pärnu Muuseum üles jagama lugusid ja mälestusi Pärnu lasteaedadest, et sügisel avatav näitus oleks veel sisukam. Lugusid oodatakse Pärnu Muuseumi näituste kuraatori meiliaadressil.