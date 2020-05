Niguliste "Surmatantsu" lugu jõudis Eesti näitlejate esituses veebi

Maalil oleva dialoogi teksti Surma ja tegelaste vahel on viies keeles sisse lugenud Eesti näitlejad Jaanus Rohumaa, Sergo Vares, Nikolai Bentsler ja ajaloolane Juhan Kreem.

Niguliste kiriku Antoniuse kabelis asuv maal "Surmatants" on kõige tuntum ja hinnalisem keskaegne kunstiteos Eestis. Tallinna "Surmatantsust" on alles vaid 7,5 meetri pikkune algustükk. Maal võis algselt olla koguni 30-meetrine ning sellel võis olla kujutatud kuni 50 figuuri.

Maalil juhatab tantsu kantslist sisse jutlustaja, kellele järgnevad torupilli mängiv Surm ja sarka kandev Surm. Esimene tantsija on paavst, surelikest jätkavad tantsu keiser, keisrinna, kardinal ja kuningas. Figuuride all on tekstilint, kuhu on maalitud alamsaksakeelne värssdialoog Surma ja kujutatud tegelaste vahel. "Surmatantsu" on Niguliste kirikus esimest korda mainitud 1603. aastal ning see telliti tõenäoliselt 15. sajandi lõpul Antoniuse kabelisse.

Maal on omistatud hiliskeskaegse Põhja-Euroopa ühele kuulsamale kunstnikule Bernt Notkele, kes maalis samateemalise teose 1463. aastal Lübecki Maarja kirikusse. Tallinna maal on ainus tänaseni säilinud lõuendile maalitud keskaegne surmatants kogu maailmas.

Videoid saab vaadata Eesti kunstimuuseumi Youtube'i kanalil ja muuseumi kodulehel eesti, inglise, vene ja saksa keeles. Eraldi on võimalik kuulata ka algset, maalil olevat alamsaksakeelset teksti.