Meremuuseum avaneb järk-järgult

"Olukord tingib hulgaliselt kaitsevahendite soetamist ja mitmeid kohandusi, mis tuleb ekspositsiooni sisse viia. Seetõttu saame muuseumimajad avada järk-järgult, alustades Lennusadama avamisest 12. mail," ütles Meremuuseumi juht Urmas Dresen. "On omamoodi sümboolne taasavada just päeval, mis on Lennusadama sünnipäevaks." Dresen osaleb ka angaaride sünnipäevale pühendatud virtuaalsel raamatuesitlusel "Vesilennukid Lennusadamas".

"Kohandused näitustel hõlmavad digilahenduste teisel viisil kasutust ja muidu kõrvaklappidest tuleva heli viimist kõlaritesse. Esialgu peame suletuna hoidma laste käed-külge tegevused ja kombatavad laevamudelid. Samuti tuleb piirata sissepääsu muuseumilaevadesse, kuid avatuna hoiame laevatekid," sõnas Dresen.

Muuseumid on avatud tavapärastel suvistel lahtiolukuaegadel esmaspäevast pühapäevani kella 10-19 ning tavapärase hinnakirja alusel. Külastajatele pakutakse sel perioodil tasuta audiogiidi, mille kasutamiseks soovitatakse kaasa võtta isiklikud juhtmega kõrvaklapid.