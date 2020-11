Paks Margareeta võitis üleeuroopalise digitaalse kultuuripärandi auhinna

Žürii esimees Wolter Braamhorst sõnas Paksu Margareetat kommenteerides, et innovatsioon hoiab kultuuripärandi elus, kuid ainult tehnoloogiast ei piisa. "Kultuuripärand seisneb kogukonnas, inimestes ja kõiges selles, mis meil on ühist, me otsisime uusi viise, kuidas lugusid räägitakse ja seeläbi kultuuripärandit jagatakse ning žüriile avaldas eriti muljet üks projekt, mis suutis erinevaid tehnoloogiaid kombineerida ja rääkida lugusid kaasahaaraval viisil."

Paksu Margareeta digitaalsed ja audiovisuaalsed lahendused valmisid koostöös stuudioga Platvorm. Konkurssi "Heritage in Motion" korraldavad Euroopa Muuseumide Akadeemia, Europa Nostra ja Europeana.

Eesti Meremuuseum on Paksu Margareeta uue püsiekspositsiooniga võitnud veel teise koha üleeuroopalisel jätkusuutliku kultuuriturismi konkursil (The Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards 2020) mere-, ranniku- ja veepärandi kategoorias. Kandidatuur on esitatud ka Euroopa Liidu kõrgemaile kultuuripärandi auhinnale Europa Nostra, mille nominendid selguvad detsembri alguses. Varem on Eesti Meremuuseum selle auhinna võitnud Lennusadama avamisel.

Paks Margareeta on hoonete kategoorias jõudnud Aasta dhitusprojekti konkursi lõppvooru, mille võitjad kuulutatakse välja 25. novembril. Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiad, mille nominentide seas on samuti Paksu Margareeta projekt, tehakse teatavaks 9. detsembril. Käimas on ka Eesti muuseumide aastaauhindade konkurss.

Paks Margareeta oli suuremahulisteks ümberehitustöödeks ja uue ekspositsiooni loomiseks suletud ligi kaks aastat. Muuseum taasavati külastajatele 2019. aasta novembris.