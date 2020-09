Galeriid. Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

Eesti arhitektide liidu (EAL) aastapreemiatele esitati tänavu kahes kategoorias kokku 38 objekti. Kokku on tänavu kümme nominenti, kelle seast kuulutatakse välja kaks laureaati 9. detsembril pidulikul arhitektuuripreemiate tseremoonial Kultuurikatlas.

Arhitekti aastapreemiale esitati 22 tööd ja VÄIKE preemiale 16 tööd. Parimad väikeobjektid valis välja žürii, kuhu kuulusid arhitektid Indrek Allmann ja Karli Luik, maastikuarhitekt Lidia Zarudnaya ja kirjanik Jan Kaus ning arhitekti aastapreemia osas tegi valikuSoome arhitekt Samuli Woolston ALA arhitektibüroost.

Arhitektide Liidu asepresidendi Katrin Koovi sõnul on nominentide hulgas tugevalt esindatud vanade huvitava arhitektuuri ja ajalooga hoonete rekonstrueerimislahendused, mis näitab jätkusuutliku mõtteviisi levikut Eesti ühiskonnas.

"Järjest enam on hakatud mõistma, et olemasolevate ehitiste kohandamine uutele kasutustele on suures pildis nii keskkonnasõbralik kui ka väärtust hoidev ja lisav tegevus. Väikeobjektid torkavad silma nii huvitavate kontseptsioonide, disaini kui ka tehnilise innovatiivsuse poolest," lisas Koov.

EAL-i arhitekti aastapreemia 2020 nominendid on:

Fotografiska – arhitektuuri autorid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Andro Mänd, Margus Tamm, Kaisa Simon, Märten Peterson (Salto).

Tallinna Ülikooli Vita hoone – arhitektuuri autorid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Pelle-Sten Viiburg, Moonika Liias (Salto).

Haapsalu piiskopilinnuse külastuskeskus-muuseum – autorid: Margit Argus, Margit Aule, Elo-Liina Kalvo, Laura Ojala (KAOS).

Paks Margareeta muuseum-külastuskeskus – arhitektuuri autorid: Raivo Kotov, Andrus Kõresaar, Ingrid Viskus, Indrek Mikk, Lea Laidra (KOKO).

– arhitektuuri autorid: Raivo Kotov, Andrus Kõresaar, Ingrid Viskus, Indrek Mikk, Lea Laidra (KOKO). Võru keskväljak – autorid Villem Tomiste (Stuudio Tallinn).

EAL-i VÄIKE 2020 nominendid on:

Autovabaduse puiestee Tartus – autorid: Tõnis Arjus, Ragnar Kekkonen, Maris Peebo, Anna-Liisa Unt.

Kuur Taga-Sõrves – autorid: Peeter Pere, Eva Kedelauk (Peeter Pere Arhitektid).

Maidla loodusvilla – autorid: Mari Hunt, Aet Ader, Karin Tõugu, Kadri Klementi (b210).

Soorebane – autorid: Sille Pihlak, Siim Tuksam (PART).

– autorid: Sille Pihlak, Siim Tuksam (PART). TAB 2019 installatsioon Steampunk – autorid: Gwyllim Jahn, Cameron Newnham (Fologram), SoomeenHahm Design, Igor Pantic, Format Engineers.

Preemiate võitjad selguvad arhitektuurivaldkonna ühisel auhinnatseremoonial kolmapäeval, 9. detsembril 2020 Tallinnas Kultuurikatlas.

Nominentide tööde galerii avalikustatakse arhitektuuripreemiate ühisel kodulehel alates oktoobrikuust ning trükises "Eesti Arhitektuuripreemiad 2020" detsembris.