Selgusid kultuurkapitali arhitektuuripreemiate nominendid

Preemiakandidaadid valis välja žürii, kuhu kuulusid sihtkapitali liikmetest tootedisainer Merike Rehepapp, arhitekt Koit Ojaliiv ja arhitektuuriajaloolane Mait Väljas ning külalisekspertidena sisearhitekt Maarja Valk-Falk, maastikuarhitekt Merle Karro-Kalberg, arhitektuuriajaloolane Liina Jänes ja arhitekt Emil Urbel.

Preemiakandidaadiks sai esitada objekte, mis valmisid perioodil 20.08.2019–20.08.2020, samuti lühema- või pikemaajalisi tegevusi. Žürii esimehe Emil Urbeli sõnul on märgiline, et objektid-laureaadid on alguse saanud avalikest arhitektuurivõistlustest.

"Rõõmustav on, et head arhitektuuri sünnib ka väljaspool Tallinna ja Tartut. Oluline on ka see, et väljapaistvate ehitiste kõrval saame tunnustada innovatiivset mõtet ja tulevikku vaatavat visiooni," lisas Urbel.

Arhitektuuri kategooria nominendid

Fotografiska , autorid Maarja Kask, Ralf Lõoke, Andro Mänd, Märten Peterson, Kaisa Simon (Salto)

, autorid Maarja Kask, Ralf Lõoke, Andro Mänd, Märten Peterson, Kaisa Simon (Salto) Kamari veelauapargi maja , autorid Peeter Pere, Eva Kedelauk (Peeter Pere Arhitektid)

, autorid Peeter Pere, Eva Kedelauk (Peeter Pere Arhitektid) Saue vallamaja , autorid Karli Luik, Johan Tali (molumba)

, autorid Karli Luik, Johan Tali (molumba) Sisekaitseakadeemia ja Tartu ülikooli Narva kolledži ühine õppe- ja majutushoone , autorid: arhitektuur: Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Gert Guriev, Siim Tiisvelt, Pirko (3+1 arhitektid), sisearhitektuur: Kadi Karmann, Mari Põld, Ahti Grünberg, Tõnis Kalve (T43 sisearhitektid), maastikuarhitektuur: Edgar Kaare, Priit Paalo, Laura Männamaa (TajuRuum)

, autorid: arhitektuur: Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Gert Guriev, Siim Tiisvelt, Pirko (3+1 arhitektid), sisearhitektuur: Kadi Karmann, Mari Põld, Ahti Grünberg, Tõnis Kalve (T43 sisearhitektid), maastikuarhitektuur: Edgar Kaare, Priit Paalo, Laura Männamaa (TajuRuum) Tallinna ülikooli Vita hoone , autorid Maarja Kask, Ralf Lõoke, Pelle-Sten Viiburg (Salto)

, autorid Maarja Kask, Ralf Lõoke, Pelle-Sten Viiburg (Salto) Türi põhikool ja spordihoone, autorid Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma, Martin Kinks, Heldi Jürisoo, Marju Tammik (Karisma arhitektid)

Sisearhitektuuri kategooria nominent

Kohtla-Järve gümnaasium, autorid Kerli Lepp (Kuup Disain), Pille Lausmäe-Lõoke (Pille Lausmäe sisearhitektuuribüroo)

Rekonstrueerimise kategooria nominendid

Narva linnuse konvendihoone rekonstrueerimise I etapp , autorid Kalle Vellevoog (JVR), Tiiu Truus (Stuudio Truus)

, autorid Kalle Vellevoog (JVR), Tiiu Truus (Stuudio Truus) Paks Margareeta , autorid Helen Oja, Raul Kalvo, Artur Staškevitš, Lauri Läänelaid, Andrea Miku (KOKO arhitektid)

, autorid Helen Oja, Raul Kalvo, Artur Staškevitš, Lauri Läänelaid, Andrea Miku (KOKO arhitektid) Saku vallamaja, autorid Alar Oruvee, Karmo Tõra, Mark Kovalenko (ROK-Projekt), Riin Luuk (PIN Arhitektid)

Maastikuarhitektuuri kategooria nominendid

Elva linnasüda , autorid Diana Taalfeld (NU Arhitektuur), Ülle Maiste (At Home), Anne Saarniit (ubin pluss), Roomet Helbre, Taavi Kuningas (TEMPT)

, autorid Diana Taalfeld (NU Arhitektuur), Ülle Maiste (At Home), Anne Saarniit (ubin pluss), Roomet Helbre, Taavi Kuningas (TEMPT) Võru keskväljak , autor Villem Tomiste (Stuudio Tallinn)

, autor Villem Tomiste (Stuudio Tallinn) Kuressaare linnakeskus, autorid Häli-Ann Tooms (Häli-Ann Tooms Studio) ja Mari-Liis Männik ning Eela Samblik, Katrin Männik, Martin Noorväli ja Kairit Sõlg (Projekt Kuubis)

Disaini / disainialase tegevuse kategooria nominendid

Avaliku sektori innovatsioonitiim kooseisus Daniel Kotsjuba, Helelyn Tammsaar, Merilin Truuväärt, Kaisa-Maarja Pärtel

kooseisus Daniel Kotsjuba, Helelyn Tammsaar, Merilin Truuväärt, Kaisa-Maarja Pärtel Kõrgepingeliini disainmast "Soorebane" , autorid Sille Pihlak, Siim Tuksam (PART)

, autorid Sille Pihlak, Siim Tuksam (PART) N30 välimööbli seeria, autorid Pavel Sidorenko, Vitali Valtanen

Näituse kategooria nominendid

Näitus "Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant" , kuraator Carl-Dag Lige; ruumiline kujundus Tomomi Hayashi (HGA); graafiline disain Marje Eelma (Tuumik Stuudio)

, kuraator Carl-Dag Lige; ruumiline kujundus Tomomi Hayashi (HGA); graafiline disain Marje Eelma (Tuumik Stuudio) Näitus "Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil", kuraatorid Epp Lankots, Triin Ojari; näituse kujundajad Silver Liiberg, Kaur Stöör, Ülo-Tarmo Stöör (Öö-Öö arhitektid); graafiline kujundaja Laura Pappa

Tegevuspreemia nominendid

Autovabaduse puiestee , autorid Tõnis Arjus, Ragnar Kekkonen, Maris Peebo, Anna-Liisa Unt

, autorid Tõnis Arjus, Ragnar Kekkonen, Maris Peebo, Anna-Liisa Unt Jiří Tintěra – tegevuse eest Valgas

Raamat "Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni", autorid Lilian Hansar, Kaur Alttoa, Tiina Kala, Villu Kadakas, Ragnar Nurk, Oliver Orro, Anton Pärn, Toomas Tamla

Arhitektuuripreemia laureaadid selguvad kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali ning arhitektide liidu, sisearhitektide liidu ja maastikuarhitektide liidu ühisel auhinnatseremoonial 9. detsembril. Kõigi valdkondade nominentidega on võimalik tutvuda Eesti arhitektuuripreemiate ülevaatelehel.

Kultuurkapitali arhitektuuri valdkonna peapreemia ja elutööpreemia antakse laureaatidele üle Eesti kultuurkapitali tseremoonial järgmise aasta alguses.