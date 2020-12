Selgusid Eesti arhitektuuripreemiad 2020 laureaadid

EESTI KULTUURKAPITALI ARHITEKTUURI SIHTKAPITALI AASTAPREEMIAD 2020

Žürii: arhitektid Emil Urbel ja Koit Ojaliiv, sisearhitekt Maarja Valk-Falk, maastikuarhitekt Merle Karro-Kalberg, tootedisainer Merike Rehepapp, arhitektuuriajaloolased Liina Jänes ja Mait Väljas.

Arhitektuuri valdkonna peapreemia – Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva kolledži ühine õppe- ja majutushoone

Arhitektuur: Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Gert Guriev, Siim Tiisvelt, Pirko Võmma (3+1 arhitektid)

Sisearhitektuur: Kadi Karmann, Mari Põld, Ahti Grünberg, Tõnis Kalve (T43 Sisearhitektid)

Maastikuarhitektuur: Edgar Kaare, Priit Paalo, Laura Männamaa (TajuRuum)

Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva kolledži ühine õppe- ja majutushoone on puitarhitektuuri maamärk – Eesti suurim avalik puithoone, mis teenib mitut eesmärki. Kadetid, tudengid ja sisejulgeoleku ametnikud said praktikabaasi ja majutushoone, laiemalt aga sai Narva linn juurde kvaliteetse avaliku ruumi ja lõpuks ka nüüdisaegse ujula. Narva külastajale mõjub hoone oma positiivse totaalsusega ootamatult. "Rangete turvanõuetega rajatis on maastikuarhitektuursete võtetega märkamatult sulatatud olemasolevasse keskkonda. "Valminud on väga terviklik lahendus. Kindlasti on sama oluline selle hoone sümboolne tähendus – hea arhitektuur märgib Eesti riigi kohalolu Narvas," kommenteeris žürii peapreemiat.

Disainialase tegevuse preemia – avaliku sektori innovatsioonitiim

Daniel Kotsjuba, Helelyn Tammsaar, Merilin Truuväärt

Maastikuarhitektuuri preemia – Elva uus linnakeskus

Ülle Maiste (AT HOME), Diana Taalfeld (NU Arhitektuur), Anne Saarniit (ubin pluss), Roomet Helbre ja Taavi Kuningas (TEMPT)

Näitusepreemia – Näitus "Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant"

Kuraator: Carl-Dag Lige

Ruumiline kujundus: Tomomi Hayashi ja Andrea Ainjärv (HGA)

Graafiline disain: Marje Eelma (Tuumik Stuudio)

Rekonstrueerimise preemia – Narva linnuse konvendihoone rekonstrueerimine

Kalle Vellevoog (JVR), Tiiu Truus (Stuudio Truus)

Arhitektuurialase tegevuse preemia – Valga linnaarhitekt Jiří Tintěra

EESTI ARHITEKTIDE LIIDU AASTAPREEMIAD 2020

Arhitekti aastapreemia žürii: rahvusvaheliselt tunnustatud Soome arhitekt Samuli Woolston (ALA Architects).

Preemia VÄIKE žürii: arhitektid Indrek Allmann ja Karli Luik, maastikuarhitekt Lidia Zarudnaya ning kirjanik Jan Kaus

Tudengipreemia žürii: arhitektid Peeter Pere, Marika Lõoke, Kersti Nigols

Arhitekti aastapreemia 2020 – Fotografiska

Maarja Kask, Ralf Lõoke, Andro Mänd, Margus Tamm, Märten Peterson (Salto Arhitektid)

Fotografiska hoone on osa eri ajastute tööstusarhitektuuri koondavast Telliskivi loomelinnakust, mille kollaažilikku olemust arvestades on ehitisel oluline roll üldise miljöö kujundamisel. Arhitektid toetusid mahajäetud depoohoone romantilisele hõngule ning žürii hinnangul on kõige kõnekam ja üllatavam samm mitte punase tellise säilitamine, vaid fassaadi asendamine uue, selge ja suurema tellisekuubikuga. Hoones on palju huvitavaid nüansse, näiteks kõrge betoonist trepišaht, mis suunab külastaja lihtsajoonelisest trepist üles galeriidesse, ning moodne katuserestoran. Restoranikorrus on klaasist, et tagada kaunis panoraam, kuid see ei ole klassikaline katuseterrass, vaid pigem ebaharilikul tasapinnal paiknev linnaväljak, kuhu viib mööda fassaadi üles roniv kitsas astmeline tänav. Arhitektuuriliste otsuste otsekohesus on veenev ja silmapaistev.

Preemia VÄIKE – Kuur Taga-Sõrves

Peeter Pere, Eva Kedelauk (Peeter Pere Arhitektid)

Preemia VÄIKE – Soorebane

Sille Pihlak ja Siim Tuksam (Arhitektuuripraksis PART)

Tudengipreemia 2020 – Madli Kaljuste, EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistritöö "Projekteerijate maja" eest

EESTI SISEARHITEKTIDE LIIDU AASTAPREEMIAD 2020

Žürii: sisearhitektid Mari Koger, Kaire Kemp-Tišler ja Toomas Korb, arhitekt Kalle Komissarov ning kunstiteadlane Evelyn Fridolin

Narva linnuse konvendihoone rekonstrueerimine

Kalle Vellevoog (JVR), Tiiu Truus (Stuudio Truus)

Oru Hub Hotel

Aet Kiivet, Kätlin Ölluk (Nobe Design)

Lincona salong

Hanna Karits, Jan Skolimowski, kaasa töötasid Kadri Ruusna, Jaanus Saarepera

Vello Asi nimeline tudengipreemia – Semele Kari

EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU AASTAPREEMIAD 2020



Žürii: Soome maastikuarhitektide liidu president Pia Kuusiniemi, maastikuarhitektid Sulev Nurme ja Laura Männamaa, urbanist-linnaplaneerija Kristi Grišakov ning arhitekt Elo Kiivet

Linnasüda – Elva uus linnakeskus

Ülle Maiste (AT HOME), Diana Taalfeld (NU arhitektuur), Anne Saarniit (ubin pluss), Roomet Helbre, Taavi Kuningas (TEMPT)

Hooviruum – Uus-Veerenni elamuala sisehoov

Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart, Karin Bachmann (KINO maastikuarhitektid)

Avalik ruum – Vastseliina piiskopilinnuse kabeli ja linnuse väliala

Kersti Lootus, Katri Soonberg, Kadri Uusen, Siim Lootus (Lootusprojekt)

Eripreemia – Võru linnavalitsus

RUUMIPUBLIKATSIOONI AASTAPREEMIAD 2020

Žürii: kuraator ja kunstikriitik Maarin Mürk

Arhitektuuriajakirja MAJA aastapreemia – Toomas Tammis, "Suure-Jaani on saanud juurde tüki (kesk)linna"

Kultuurilehe Sirp aastapreemia – Elo Kiivet, "Kivist naised on nähtamatud"