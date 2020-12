Eesti kunstiakadeemia jagas välja loometööde ja teaduspublikatsioonide preemiad

Loomepreemiate laureaadid 2020

Loomepreemiate žüriisse kuulusid professor Jaan Toomik, dotsent Ott Kagovere, lektor Katrin Koov, vanemteadur Kädi Talvoja ning rektor Mart Kalm. Tunnustusega kaasneb 2000 euro suurune rahaline preemia.

Arhitektid, EKA doktorandid, nooremteadurid ja õppejõud Sille Pihlak ja Siim Tuksam ("Soorebane" Ristil)

Arhitektuuribüroo PART poolt loodud objekt, mis illustreerib ehedalt, kuivõrd tippdisain saab mõjutada infrastruktuuri argist olemust meid ümbritsevas maastikus ja avalikus ruumis ning olla kaassüüdlane kohaloome protsessis, tabades olemasoleva konteksti võlu ja valu. Elegantne näide integreeritud disainist, kus arhitekti ja ehitusinseneri koostöö on viinud suurepärase ja kõnetava lõpplahenduseni.

Kunstiteaduse ja visuaal-kultuuri uuringute vanemteadur Epp Lankots

(Avastusliku näituse "Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil" koostamine Arhitektuurimuuseumis koos Triin Ojariga)

"Suvila" oli esmakordne ja mahukas ülevaade Eesti rikkalikust puhke- ja suvilaarhitektuuri pärandist, millega kaasnes rohkelt pildimaterjali sisaldav kataloog.

Näitus annab esmakordselt ülevaate Eesti rikkalikust nõukogudeaegsest puhke- ja suvilaarhitektuuri pärandist – hoonetest, mis muutsid puhkamise 20. sajandil suurele osale inimestest kättesaadavaks

EKA kauaaegne õppejõud ja dotsent Eve Kask (EKA esimese loomeuurimusliku grandi "Kuidas rääkida salapaigast seda reetmata" näituse kureerimine koostöös EKA ja teiste ülikoolide üliõpilastega Noblessner Shipyardis)

2019-2020 EKA esimese loovuurimusgrandi raames EKA, TÜ, TLÜ suvekooli korraldamine koos Elo-Hanna Seljamaa ja Saara Mildebergiga 2019. Käsmu raamatu koostamine ja välja andmine, sh inimeste ja majade pildistamine. Kahe pilootnäituse ja lõppnäituse kureerimine Shipyardis koos Elo-Hanna Seljamaaga.

Teaduspublikatsiooni preemiate laureaadid

Teaduspublikatsiooni preemiate laureaadid otsusas EKA teadusnõukogu. Tunnustusega kaasneb 1500 euro suurune rahaline preemia.

Monograafiad ja kogumikud

Lilian Hansar

Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2019

Akadeemilised artiklid

Liisa-Helena Lumberg

The World on Your Pencil Tip. Baltic German Artists' Travel Materials as Mediators of Knowledge in the Context of Travelling in the Enlightenment. – Journal für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 1, 2020, lk 29−50.

"Prorafaeliidid". Religioosse kunsti klassikaline ideaal ja teoste toimijapotentsiaal 19. sajandi esimesel poolel Eesti- ja Liivimaal. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, 29 (1–2), 2020, lk 90−120.

Praktika- või loomepõhised uurimused

Sofia Hallik ja Darja Popolitova

Digitally Produced Jewellery: Tactile Qualities of a Digital Touch. – Journal for Artistic Research 19, 2019