Galerii. Selgusid maastikuarhitektide liidu aastapreemia nominendid

Rahvusvahelisse žüriisse kuulusid maastikuarhitektid Pia Kuusiniemi, Laura Männamaa ja Sulev Nurme, urbanist-linnaplaneerija Kristi Grišakov ning arhitekt Elo Kiivet.

"Väga hea meel on näha, et maastikuarhitektuuri osa hea elukeskkonna kujundamisel on aina rohkem hakatud väärtustama, ning seda näitab ka eelmisest aastast kaks korda rikkalikum saak," rääkis Elo Kiivet.

"Esitatud on töid tervest Eestist ja ka väga väikestel kohtadel on ette näidata nii mõnigi heatasemeline projekt. Stiililiselt oli pilt mitmekesine, mõõtu võtsid nii päris väikesed objektid kui ka suurejoonelised linnaruumi ümberehitused. Kõik see tegi žürii töö päris keeruliseks, kuid raske valik näitab ka kvaliteedi taset."

"Linnasüdamete uuendamine jätkub veel hoogsalt, mistõttu väärisid need omaette kategooriat. Avalikus ruumis paistsid silma väga eriilmelised ja tundlikud lahendused, mis järgisid julgelt minimalistlikku, kuid väga kohatundlikku joont," jätkas Kiivet.

"Uute kortermajade juures asuvast mõnusast ja tegevusrohkest väliruumist on saanud oluline argument kodukoha valikul ja seda kasutavad oskuslikult ka arendajad. Lisaks tõusid esile täiesti erilised projektid, mille väärtus ulatub pelgast ruumikujundamisest palju kaugemale," lisas ta.

Eesti maastikuarhitektide liidu aastapreemia nominendid neljas kategoorias:

Linnasüda

Elva Linnasüda – arhitektid Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre ja Taavi Kuningas

– arhitektid Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre ja Taavi Kuningas Kuressaare linnakeskus – autorid Häli-Ann Tooms, Mari-Liis Männik, Projekt Kuubis

– autorid Häli-Ann Tooms, Mari-Liis Männik, Projekt Kuubis Paldiski linnaväljak – autorid Madis Vaikmaa, Martin Saarnak, Rait Aas

Avalik ruum

Eesti Meedia hoone väliruum – maastikuarhitektid Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart ja Karin Bachmann

– maastikuarhitektid Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart ja Karin Bachmann Tartu Ülikooli Delta keskuse väliruum – maastikuarhitektid Kadi Nigul ja Kristian Nigul, arhitektid Illimar Truverk ja Sander Aas

– maastikuarhitektid Kadi Nigul ja Kristian Nigul, arhitektid Illimar Truverk ja Sander Aas Vastseliina piiskopilinnuse väliala – maastikuarhitektid Kersti Lootus, Katri Soonberg, Kadri Uusen ja Siim Lootus

Hooviruum

Kopli liinide F1 kvartali sisehoov – maastikuarhitekt Kaie Kuldkepp

– maastikuarhitekt Kaie Kuldkepp Päeva park – maastikuarhitektid Kerttu Kõll ja Maarja Tüür, haljastuse konsultant Maarja Gustavson, arhitekt Anu Tammemägi

– maastikuarhitektid Kerttu Kõll ja Maarja Tüür, haljastuse konsultant Maarja Gustavson, arhitekt Anu Tammemägi Uus-Veerenni elamuala sisehoov – maastikuarhitektid Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart ja Karin Bachmann

Eripreemia

Autovabaduse puiestee – autorid Tõnis Arjus, Ragnar Kekkonen, Maris Peebo, Anna-Liisa Unt

– autorid Tõnis Arjus, Ragnar Kekkonen, Maris Peebo, Anna-Liisa Unt Helle Väärsi

Võru linnavalitsus

Nominentide galerii avalikustatakse arhitektuuripreemiate ühisel kodulehel arhitektuuripreemiad.ee alates oktoobrist ning trükises "Eesti arhitektuuripreemiad 2020" alates 9. detsembrist.