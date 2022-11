Pildid: Draakoni galeriis avati Lilian Mosolaineni näitus "Memento Vivere"

Mosolainen selgitas, et näituse pealkiri "Memento vivere" ehk "Ära unusta elada" käib tihti käsikäes sententsiga "Memento mori" ehk "Ära unusta surma", mis on ka tema viimase äsjavalminud maali pealkirjaks. "Teos adub inimelu looduse ringkäigu osana ja tunnetab sellena ka surma ning on kantud Ukraina sõja meeleoludest, millele viitavad ristid maalil."

"Maalitehniliselt on minu viimase aja teosed tugeva joonistusliku algega ja sügavalt eksistentsiaalse ning sümbolistliku alatooniga nagu näiteks ka maal "Õnnistegija surm"," selgitas ta ja lisas, et näitusel on eksponeeritud teosed alates 1980. aastatest kuni 2022. aastani. "Kõige vanema maali "Eine roheluses" ning viimase maali "Memento mori" vahel on teatav sarnasus just realistliku joonistuse osas. Kunstnikutee algetapist pärineb samuti ka teos "Laevahukk", mis on üllatuslikus abstraktses laadis, kuid teemakäsitluselt seostub minu viimaste maalide dramaatilise meeleoluga."

Kunstnik rõhutas, et näitusel on eksponeeritud 11 teost ja see on läbilõige tema viimase 36 loomeaasta teostest. "Ühtlasi on näitus ka jätkuks minu suurele retrospektiivnäitusele, mis toimus 2021. aastal Kadrioru galeriis."

Lilian Mosolainen on lõpetanud 1991. aastal Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti eriala, töötanud õppejõuna nii Tallinna Ülikoolis, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis kui ka Eesti Kunstiakadeemias ning annab praeguseni tunde Tallinna Kunstikoolis. Mosolainen osaleb näitustel 1986. aastast, alates 1992. aastast kuulub Eesti Kunstnike Liitu.