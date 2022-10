Galerii: Peeter Must avas Põhjala tehases näituse "Suvised pilgud"

Peeter Musta värskeimal loomingul põhinev näitus projetseerib meie lühikest, kuid pikkade päevadega ja värviküllast suve oma parimas essentsis ning koloriidis. Maalidelt kumavad vastu unenäolised, kaunilt vaatajaga flirtivad figuurid, noorus ja värskus mahedalt ümbritsetud loodusest, kirevad lilled päikesekullas värviliselt plinkivas valguses. Musta loomingus näeb naist ja loodust üldisemalt: muusa ja inspiratsiooniallikana. Värvid, ja personaalsed, kuid ühtlasi sümboolsed figuurid maalidel, on vaatajale võtmeks fantaasiamaailma.

"Näitus "Suvised pilgud" on kogumik põgusaid ja kauneid vaated, kus kunst pakub võimaluse süüvida ilu ja esteetika positiivse mõju jõule. Figuurid maalidel moodustavad sisekaemusliku atmosfääri pannes vaataja vastastikku seisma oma enese minaga. Käesolevat näitust saab lugeda manifestiks soovile olla avatud elu võimalustele, olla hoitud ja hoolitud," kirjeldas autor ise oma värkeimal näitusel eksponeeritavat loomingut.

Peeter Must on lõpetanud Eesti Kunstiinstituudi keraamika eriala, kuid on väljundi leidnud hoopis maalikunstnikuna. Oma loomingus pühendub Must inimesele kui väärtuste kandjale ja edastajale.

Näitus jääb avatuks kuni 25. veebruarini.