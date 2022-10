Peeter Must oma uuest galeriist: hing ihkab hallist argipäevast eemale saada

Kohati unenäolistel maalidel kujutab Must naist ja loodust kui muusat ning inspiratsiooniallikat. "Hallli argipäeva ja kõiksugust häda on meil ümberringi piisavalt palju ja vähemalt minu hing ihkab sellest natuke eemale saada," kommenteeris kunstnik.

"Ja mul on hea meel, kui inimesed sama tunnevad, kui nad mu pilti vaatavad - nad kuidagi kaovad sellesse maailma," tõdes Must.

Peeter Must on lõpetanud Eesti Kunstiinstituudi keraamika eriala, kuid on väljundi leidnud hoopis maalikunstnikuna. Oma loomingus pühendub Must inimesele kui väärtuste kandjale ja edastajale.

Näitus jääb avatuks kuni 25. veebruarini.