Raamatupoe REaD eestvedamisel avatakse Põhjala tehases uus kultuuriklubi

Värskel pinnal jätkab ka raamatupood: raamaturiiulid on avatud läbi kahe korruse, samuti avatakse AnkruSAALis galeriipind, kus saab näha raamatutest loodud kunsti.

Raamatupoe REaD eestvedaja Maaja Hallik ütles, et raamatut saab võtta kui kultuurilise vundamendi üht vajalikku osa, millele kõik toetub. "Ja raamatupood tekitab vahel tunde nagu oleks tegu teadmiste pühamuga. Kui alguses võib suur hulk vanu raamatuid tunduda määramatu kuhja mitte millegina, siis see on nii äge võimalus, et kui pühkida kuhjalt tolm, süveneda tema sisusse ja leida üles iga raamatu tõeline väärtus, siis saab selle tõsta uuesti au sisse ja leida talle uue kodu. Mind kannustab ka usk taaskasutusse ning vanadest raamatutest leiab veel nii palju head!"

Kultuuriklubi täpsem programm on alles selgumas, kuid tegijate sõnul on plaanid nii mälumängud kui ka filmiõhtud, samuti muusikakuulamisklubid ja töötoad.

AnkruSAAL asub Tallinnas aadressil Ankru tänav 10.