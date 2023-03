Pärnu Linnagaleriis avati Sorge maalinäitus "Pehmed väärtused"

Tiitsmaa sõnas, et Pärnus asuvad tema publik, sõbrad ja tuttavad, kes temaga sarnaselt mõtlevad, ja just seepärast soovis ta avada näituse Pärnu linnagaleriis.

Näitusel on eksponeeritud valdavalt Sorge viimaste aastate tööd, Aga väljas on ka mõned varasemad teosed, mis on jõudnud vahepeal unustuse hõlma vajuda. "Varasemad tööd on aastast 1998 ja paar tööd panin lihtsalt selleks, et need oleksid meenutuseks väljas," rääkis Tiitsmaa näitusest, lisades, et tema varasemad tööd on radikaalsemad kui hilisemad.

"Natuke tuleb lisatööd ka teha. Päris otseselt ära ei ela," vastas Tiitsmaa küsimusele, kas temasuguse kunstnikuna on võimalik ära elada.

Sorge on tuntud nii maali- kui ka performance-kunstnikuna. 2008. aastal lõpetas ta Eesti Kunstiakadeemia interdistsiplinaarsete kunstide magistrantuuri. Tema viimane isikuäitus oli Pärnus kümme aastat tagasi.