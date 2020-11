Sorge: maalimine on nii keeruline nähtus, et seda ei pruugigi ära õppida

Kirjanik Jan Kaus ütleb raamatu saatesõnas, et Sorge teostest õhkub muretust ja vabadust. Kunstnik Mari Kartau leiab aga, et Sorge on kunstidžunglis alati omale teed raiunud. Tiia Külv kirjutab oma õpilase viimaste aastate maale hinnates, et tegemist on uue Sorgega, kes on ennast lõpuks leidnud küpse maalijana.

Kunstnik Sorge kinnitas ERR-ile, et maalimine on nii keeruline nähtus, et seda ei pruugigi ära õppida. "See on hea, kui mõned tööd tulevad paremini välja ja kui veel kellelegi meeldib, siis see on veel eriti lahe," rõhutas ta.

Sorge maalide ja assamblaažide kataloog sisaldab viimase 30 aasta tööde paremikku. Oma panuse raamatu õnnestumisse andis fotograaf Ingmar Muusikus.