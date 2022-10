Karl-Erik Talvet andis välja sõjateemalise koomiksi "Kuuskede varjus"

Autor selgitas, et värske koomiks sai valmis joonistatud 2022. aasta jaanuaris ehk vahetult enne Ukraina sõja algust. "Pärast seda kuupäeva paistab selle loo teema olevat palju aktuaalsem, kui kunagi varem," tõdes ta.

Karl-Erik Talvet sündis 1991. aastal Pariisis. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide erialal, samuti on ta õppinud Brera kunstiakadeemias. Talvet on aktiivne kaitseliitlane, olles Tallinna maleva Põhja kompanii liige. 2019. aastal käis ta sõjalisel missioonil Mali Vabariigis, kus ta täitis prantsuse keele tõlgi ülesandeid. Talvet tegeleb peamiselt maalimise ja joonistamisega, on osa võtnud näitustest ning kuulub nii Eesti Maalikunstnike Liitu kui ka Eesti koomiksiseltsi.

Tänavu septembris avati Staapli 3 galeriis Karl-Erik Talveti isikunäitus "Gloire Au Travail!".