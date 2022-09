Pildid: Staapli 3 galeriis avati Karl-Erik Talveti isikunäitus "Gloire Au Travail!"

Kunstniku sõnul on näituse maalidel kujutatud stseenid erinevatelt tööpositsioonidelt, mida ta on oma kunstnikuelu jooksul kõrvaltegevusena täitnud. "Mõni kujutatud stseen mõjub üsna kontrastsena pildil kujutatud ametikoha ametliku nimetusega. Mõnel teosel kujutatud tööd sai vaid mõned päevad tehtud, näiteks katseaeg, ent need väärivad siiski esiletõstmist, et anda ettekujutust, kui raske on tihtipeale endale sobivat tööd ilma proovimata leida. Väga vähestel õnnestub teha tööd, mis neile reaalselt meeldib ja hingelähedane on," rõhutas ta.

Tema sõnul on näituse pealkiri "Gloire Au Travail!" mõnevõrra irooniline, võttes arvesse kunstnikuameti rolli ja selle ameti jätkusuutlikkust kaasaegsetes ühiskondades. "Nii nagu erineb tööpostidel veedetud aeg, erineb ka aeg, mis on kunstnikul kulunud tööde loomiseks. Lihtsatest ja pea naivistliku tunnetuslikkusega vabalt loodud töödest, mis enamjaolt on valminud üheainsa maaliseanssi jooksul, kumab läbi sama juhuslikkus ja põgusus, mida kunstnik töökohti vahetades arvatavasti kohtab," rõhutas ta.

Karl-Erik Talvet elab ja töötab Tallinnas ning tegeleb peamiselt maali ja koomiksiga. Ta on osalenud mitmetel grupinäitustel, uuteks näitusteks on Karl-Erik leidnud palju inspiratsiooni sõjalistelt missioonidelt, kus ta on osalenud tõlgina. Talvet lõpetas 2018. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistriõpingud maali erialal ja täiendas end välisõpingute raames Brera kunstiakadeemias Milanos. Karl-Erik Talvet kuulub Eesti Maalikunstnike Liitu ja Eesti koomiksiseltsi.

Näitus "Gloire Au Travail!" jääb Staapli 3 galeriis avatuks kuni 9. oktoobrini.