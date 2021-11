Galerii. Kadrioru galerii avas näituse uus- ja neonaivismist

Uusnaivism on kaasaegne kunstivool, mis vastab meie muutuva aja vibratsioonidele. Ajal, mil kõik on läbipaistev ja valetamine ning kavaldamine on peaaegu võimatu, on naiivsus ja lapsemeelsus see relv, millega saavutatakse ühtsus kosmilise tervikuga, kirjutab näituse saatetekstis kuratoor Vilen Künnapu.

Kui moodsa kunsti ajalugu sisaldab nimesid nagu Henri Rousseau, Giorgio de Chirico, Carlo Carra jt, kellede naiivsus on väljaspool kahtlust, siis tegelikult on naivismi elemente ka konstruktivismis, sürrealismis ja popkunstis. Eesti lühikese ajalooga moodne kunst on kohati võluvalt naiivne. Karl Pärsimägi, Valve Janov, Kaja Kärner, Lembit Sarapuu, Paul Kondas, Einar Vene, Kalju Simson jt. Uusnaivism püüab võimendatult ühendada mõistust ja südant, tehnoloogiat ja šamanismi, käsitööd ja digitaalsust, kirjeldab Künnapu.

Osalevad kunstnikud: Maria Bouchuk - Tiina Büttner - Ashot Jegikjan - Grisli Soppe Kahar - Danel Kahar - Kairo - Kaie Kal - Kate Kalniete (Läti) - Anna Kõuhkna - August Künnapu - Vilen Künnapu - Tarrvi Laamann - Leonhard Lapin - Meru - Johanna Mudist - Anu Muiste - Marko Mäetamm - Karl-Kristjan Nagel - Aleksejs Naumovs (Läti) - Juss Piho - QBA - Tiiu Rebane - Ingmar Roomets - Rait Rosin - Blazej Ruzin (Poola) - Lembit Sarapuu - Kaljo Simson - Lena Snow (Saksamaa) -Sven-Erik Stamberg - Andres Sütevaka - Evelyn Zolotko - Margus Tiitsma - Jaan Toomik - Julia Valtanen - Steve Vanoni - Dagne Ventina (Läti) - Daniel Ülper