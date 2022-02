Vilen Künnapu: maalin suure vaimustusega

Aktiivselt on Künnapu maalinud viimased kümme aastat. Kunstnik tõdes, et iga uus näitus valmistab temas elevust. "Alati on see uus seiklus," ütles ta.

Näituse koht – Põhjala tehase Sepikoda – on kunstnikul valitud teadlikult. Nimelt on antud paik talle eriline, sest jalutas aastakümneid tagasi samas kohas koos enda lähedaste sõprade Andres Toltsi, Ando Keskküla ja Juhan Viidinguga. Seega on näitus pühendatud just neile.

"See oli meie kant, kogu see Põhja-Tallinn," rääkis Künnapu. "Inspiratsiooni kant, kus oli sellist tühjust, vaikust ja metafüüsikat," meenutas kunstnik ja lisas, et nii tema kui ka tema kolm eelmainitud sõpra olid nooruspõlves vaimustust täis. Näiteks kirjeldas Künnapu enda sõpru kui inimesi, kellele tundus, et maailm on loodud selleks, et neid lõbustada. "Selline lapsik suhtumine, aga samas võimas ja kunstiliselt tugev."

Kuigi ametilt on Künnapu arhitekt, tõdes ta, et viimasel ajal on ta rohkem aega pühendanud hoopis maalimisele. "Ma nii suure vaimustusega maalin," ütles ta, ent lisas, et tegelikult peab arhitektuuri ja kunsti omavahel väga sarnasteks erialadeks.

"Kunstnik loobki uut reaalsust," rääkis Künnapu oma uuest näitusest "Aktid arhitektuuris", mille iseloomulikuks jooneks on julge värvikasutus. "Vahel on see reaalsus veelgi tugevam kui see nõndanimetatud päris reaalsus."

Palju kujutab Künnapu oma maalidel arhitektuuri. Küll aga on uuele näitusele tee leidnud ka aktimaalid. "Tema keha ongi nagu arhitektuur. Tihtipeale ma vaatangi maja nagu naisena ja naist majana," avaldas kunstnik.

Inspiratsiooni ammutab Künnapu palju ka reisidelt. Kui talle jääb mõni huvitava arhitektuuriga hoone silma, visandab ta selle endale paberile ning hiljem kasutab seda enda maali lähtepunktina.