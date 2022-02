Künnapu jätkab uute teostega vestlusi lahkunud sõprade Toltsi ja Viidinguga

Enam kui saja-aastane sepikoda on Põhjala kompleksi üks vanematest hoonetest, algselt oli hoone laudsepatöökoda, nüüd on ühise katuse all loovisikute stuudio- ja ateljeeruumid.

"Meil on Põhjalas selline komme, et meile meeldib kunst. Me oleme vanamoodsad, väärtustame kunsti ja tahame, et see oleks kogu aeg meie ümber, eriti kuna maja on täis loovisikuid. Ja seetõttu igasse vabasse koridori me oleme loonud samuti galerii, kuhu ootame erinevaid kunstnikke oma töid eksponeerima," sõnas Põhjala galeriide kultuuriline juht Liis Serk.

Koridori galerii esimene väljapanek on kunstnike Grisli Soppe-Kahari ja Danel Kahari maalinäitus "Võõras maa", kus unenäoline ja ürgne maalikeel suunab vaatleja tagasi juurte juurde - algusesse.

Esimesel korrusel Sepikoja saalis on väljas Vilen Künnapu maalinäitus "Aktid arhitektuuris". Kunstnik ütles, et jätkab nendes teostes kunagi Kopli varemetes käidud rännakuid ja arutelusid nüüdseks lahkunud sõprade Andres Toltsi, Ando Keskküla ja Juhan Viidinguga.

"Ma jätkan sedasama asja, olen neile tänulik ja meenutan neid ka siin, et kuidas omal ajal toimus see jalutamine ja maailma ning selle rõõmu avastamine," ütles Künnapu.

Vilen Künnapu sõnul on teda alati võlunud tööstusarhitektuuri geomeetria ja jõuline energia. Sepikoja saali imposantsed mõõtmed inspireerisid teda uusi teoseid looma.

Maalidele lisaks jookseb saalis treiler Nando Grancelli uuele filmile Vilen Künnapust.

Põhjala tehase Sepikoda asub Tallinnas, Koplis aadressil Marati 5