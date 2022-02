Galerii. Vilen Künnapu avas Põhjala tehases näituse "Aktid arhitektuuris"

Vilen Künnapu avas kolmapäeval Põhjala tehase Sepikoja saalis oma värskeimal loomingul põhineva kunstinäituse "Aktid arhitektuuris", mis on omamoodi pühendus Künnapu lahkunud sõpradele.

"Mäletan kui jalutasime umbes 50 aastat tagasi Andres Toltsi, Ando Keskküla ja Juhan Viidinguga Kopli plekkgaraažide, betoontornide, paekivist poolklassitsistlike majamürakate vahelt tühjale rannaalale, taustal mõni mahajäetud trammivagun või tehasekorsten," kirjeldas Künnapu.

"See emotsioon, mis meid haaras, oli kirjeldamatu. Tänasel päeval, kui mu geniaalsed sõbrad on juba teispoolsuses, teen sama jalutuskäigu ja tunne on sama. Koha vaim, genius loci, ei vanane," jätkas ta.

"Naine koos oma keha elementidega on portaal sensuaalsesse maailma – saladuse maailma. Kuid ka minu majad on sensuaalsed, vahel isegi erootilised. Jätkan nende maalidega oma varalahkunud sõprade maist meloodiat – meie ühist meloodiat. Võib öelda, et näitus ongi pühendus neile."

Näitus jääb avatuks 28. veebruarini. Põhjala galeriide Sepikoja saal on avatud E–R 10–17. Näitust on võimalik külastada muudel aegadel kokkuleppel galeristiga.