Maalikunstnike liidu galeriis avati väljapanek uusnaivismist

Maalikunstnike Liidu galeriis Kadriorus on neljal korrusel laiuv väljapanek seadnud kõrvuti nii vanameistreid kui ka verivärskeid kunstnikke, eestlaste kõrval on ka läti, saksa, ameerika ja poola autorite töid.

Kuraator Vilen Künnapu sõnul on uusnaivism kaasaegne kunstivool, mis vastab muutuva aja vibratsioonidele. Selle ülim eesmärk on olla õnnelik ja vahendada seda õnnetunnet läbi kunsti teistele inimestele.

"See, mis meie siin välja pakume, on naivism, mida teevad professionaalid. Piirid on laiemaks läinud - siin on nii ekspressiivsust kui ka lapsemeelsust. Keegi ajude ragistamisega üle ei pinguta," rääkis Künnapu.