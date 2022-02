Galerii. Vabaduse galeriis näeb Einar Vene näitust "Aja muster"

Vabaduse galeriis on avatud Einar Vene näitus "Aja muster". Väljapanek jääb avatuks kuni 23. veebruarini.

"Muutustega kasvavad pinged, tõusevad tormid, tekivad konfliktid. See toimub ka inimestes, poliitikas, kõigis nähtustes. Seepärast on sellest kõigest, mis päriselt toimub, raske aru saada," rääkis näitusest kunstnik Einar Vene, kelle sõnul hakkavad uued ja vanad kultuurid aja jooksul aina enam end kehtestama.

"Minu maalide teema on kristlus, sest see, mis ümberringi toimub, on piibli ennustuste täitumine. Vana Testamenti läbib muster: kui rahvas meelt ei paranda, läheb keskkond kurjemaks. Seda võib juba praegu näha."

Einar Vene (1952) on tegutsenud Eesti kunstipildis 1980. aastate algusest peale. Tema kunstist rääkides on kasutatud pigem mõisteid "autsaider", "naivist", "omamaailm", "esoteerika", "naiividealistlik filosoofia", "hea maitse proovilepanek", aga teda on 1980. aastate keskpaigast seotud ka postmodernismi mõistega.

Einar Vene on eesti kunsti suurimaid ja ka eriskummalisemaid jutuvestjaid, kuid ta ei ole mitte niivõrd jälgitava visuaalse narratiivi looja, vaid ta jätkab julgelt oma maailma konstrueerimist, kus antiikaja müütide kõrvale on järjest enam ilmunud piiblitegelasi ja ka pühakuid, kes piiblisse ei ole ka mahtunud.