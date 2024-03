Kunstnik Juss Piho: minu ateljee põrandat on tahetud ära osta

"Ma võtan mingi algidee, mis on kuskil seljaajus olemas - mingid läbi elatud fragmentaariumid elust, mis nagu sunnivad mind tegema või mida ma alateadlikult sinna pilti sisse panen. Maal on puhas konstruktsioon - kompositsioon, värvide omavaheline pingestatus, detailide otsing. Tuleb hakata tööle ja siis ta lihtsalt tuleb, see ongi nagu ime," rääkis kunstnik.

Värvide kasutus tuleb Pihol samuti spontaanselt. "Mingi periood on teatud toonid, mis imponeerivad rohkem. Ja mulle on tähtis kraadimine - et need värvid oleks omavahel millimeetri või murdosa sekundi pealt õiged, et nad hakkaksid omavahel tööle ja et nad ka midagi ütleksid. See on see peenhäälestamise osa," selgitas Piho

Kunstiku ateljees valitseb tööd tehes suur segadus ning nii on aastatega väga kirjuks värvunud ateljee puidust põrand. "See on isetekkeline kunst, värvid on kukkunud maha ja tekkinud on erinevad kihistused ja see on tõesti täitsa omaette maal, mida on tahetud ära osta. Aga ma seda ei müü," muheles ta.

Piho hoiab ennast maailmas kunstivaldkonnas toimuvaga kursis. "Palju on moevooludega kaasaminekut ja hästi palju on töid, mis on efektsed ja väga ilusad, aga sealt ei tule seda isiksust välja," ütles Piho, kelle peamised kanalid trendide jälgimiseks on Instagram ja muud sotsiaalmeedia kanalid.

Piho uusima maali pealkiri on "Teekond". Nimed paneb Piho maalidele pärast valmimist. "Põhiliselt on pealkirjad ikkagi rohkem minu enda jaoks, et ma tean, mis tööga tegu on. Võib-olla teiste jaoks ei ole see näiteks "Teekond", see on võib-olla hoopis midagi muud, mis kellelegi meeldib."