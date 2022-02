Galerii: Haus galeriis avati Juss Piho maalinäitus "Üleval ja all"

Juss Piho teosed on eksponeeritud läbi galerii kahe korruse saalide. Haus galerii kuraatori Piia Ausmani sõnul kutsub selline lahendus vaatama nii üles kui alla. "Vaatama sinna, kuhu pilk viib, et kogeda inspiratsiooni mõõtmatut olemust ning sinna, kus tajuda materialiseeruva maailma keset ja ideede gravitatsiooni. "

"Tema isikupärane kujutluslaad, eelkõige mõttelaad, on läbivalt intrigeeriv nii ajas kui teostes, teistsugune ja omasugune," tõdes Ausman ja mainis, et Juss Piho maalid on jutustused. "On kunstnikke, kes liiguvad läbi vormi, kujundi ja värvi taandades narratiivi, apelleerides esmalt vaataja abstraktsetele tundeassotsiatsioonidele ent Piho puhul on see vastupidi."

Kunstnik ise on oma töödest rääkides pigem napisõnaline. "See lugu on igaühe peas erinev, et ühe töö loost või ühest maalist võib tekkida inimestel mitu lugu, ja on hästi põnev kuulda, mida inimesed räägivad. Minu lugu on midagi muud, ma ei avaldakski seda, see ei olegi nii põnev võib-olla. Kui pilte teen, siis tuleb see spontaanselt ja see, mis lõpuks välja tuleb, on üllatus endalegi," sõnas Piho.

Näitusel on Ausmani sõnul värskust ja rõõmu. "Kui ma vaatan Jussi 20 aastat tagasi ja nüüd, siis minu meelest selles praeguses näituses ja tänases loomingus on mingi selline rõõm ja värskus, valguse värskus ja toonide värskus. Need maalid on muutunud sisukaks, sügavaks ja mitmedimensiooniliseks."

Juss Piho on vabakutseline eesti maalikunstnik, kes on pälvinud mitmeid preemiad, muuhulgas 2007. aastal rahvusraamatukogu eripreemia Kuldraamat koos Tiit Jürnaga. 2013. aastal andis Piho välja maaliraamatu "Äraseletatud pildid", kus tema maalidest kirjutavad erinevad kultuuriinimesed. 2020. ja 2021 aastal oli ta Konrad Mäe preemia nominent.

Näitus "Üleval ja all" jääb Haus galeriis avatuks kuni 1. märtsini.