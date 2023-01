Galerii: Hop galeriis avati näitus "See oli kunagi nii / T'was Ever Thus"

Neljapäeval avati Hop galeriis Giulia Cacciuttolo näitus "See oli kunagi nii / T'was Ever Thus".

Londonis elav ja töötav Giulia Cacciuttolo on õppinud maalikunsti (BA) Rooma Kaunite Kunstide Akadeemias ja kaitsnud kaks magistrikraadi: ühe maalikunsti alal Wimbledoni Kunstikolledžis (Londoni Kunstiülikool) ja teise kaunite kunstide alal Central Saint Martinsi Kolledžis (Londoni Kunstiülikool).

Oma kunstnikupraktikas uurib Cacciuttolo mälu, keskendudes sealjuures nüüdisaegstele arhiividele ja arhiveerimisviisidele. Kunstnik püüab vastuseid leida küsimusele, mis on mälu ning mineviku roll meie kui üksikisikute kui ka ühiskonna jaoks, ning mida tähendab pärimuse mõiste tänases kontekstis.

Viimasel ajal köidavad teda mälu, ruumi ja maastikuvahelised füüsilised suhted, millesse kunstnik suhtub kui arhiivi või ajalugude ja kogukondade mälestuste kihistustusse. Samuti huvitub ta nii teoreetilises kui materiaalses mõttes maastike piiri- ja äärealadest ning üleminekumomentidest.

Näitus "See oli kunagi nii / T'was Ever Thus" on Hop galeriis avatud 7. veebruarini.