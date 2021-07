Kunstimessil Foto Tallinn 2021 saab tutvuda 37 kunstniku töödega

Võrreldes varasemate aastatega on tänavu kümnendat korda toimuva messi valik silmapaistvalt rahvusvaheline: kaasatud kunstnikest on üle kahe kolmandiku välismaalt ning lisaks Eesti autoritele saab näha Belgias, Elevandiluurannikul, Hispaanias, Hollandis, Leedus, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Lätis, Norras, Prantsusmaal, Saksamaal, Soomes ja Suurbritannias tegutsevate kunstnike, galeriide ja projektiruumide väljapanekuid.

2021. aasta Foto Tallinnal osalevad kunstnikud on: Alexei Gordin (RU/EE | Kogo galerii), Anaïs Lopez (NL), Bettina Pittalgua (UY/FR | GALERIE NUMBER 8), Celine S Diaz (PT/FI), Cloe Jancis (EE), Dénes Farkas (HU/EE | Temnikova & Kasela galerii), DeStudio ( EE | Fotografiska Tallinn), Elizabeth Gabrielle Lee (SG/GB), Emile Gostelie (NL), Gabriele Beveridge (HK/GB), Giovanna Petrocchi (IT/GB | A Corner With), Hanane El Ouardani (NL), Hayleigh Longman (GB | A Corner With), Iveta Gabaliņa (LV), Jenni Toivonen (FI), Justin Keene (GB/ZA | GALERIE NUMBER 8), Kader Diaby (CI | GALERIE NUMBER 8), Krista Mölder (EE | Temnikova & Kasela gallery), Kristina Õllek (EE), Liv Liberg (NL), Maija Annikki Savolainen (FI | SOFTimages), Martin Salundi (EE | Art & Tonic galerii), Olgaç Bozalp (TR/GB), Olga de la Iglesia (ES | GALERIE NUMBER 8), Paul Kuimet (EE), Paul Railton (GB), Peeter Laurits (EE | Vaal galerii), Peeter Tooming (EE | Art & Tonic galerii), Phelim Hoey (IE/NL), Sanni Saarinen (FI), Sarah van Rij (NL | A Corner With), Sheung Yiu (HK/FI | SOFTimages), Sigrid Viir (EE | Temnikova & Kasela galerii), Sofia Okkonen (FI | SOFTimages), Sten Eltermaa (EE), Tomoko Kawai (JP/DE), Vytautas Kumža (LT/NL | The Rooster Gallery).

Galeriidest ja projektiruumidest on esindatud A Corner With (NO), Art & Tonic galerii (EE), Fotografiska Tallinn (EE), GALERIE NUMBER 8 (BE), Kogo galerii (EE), SOFTimages (FI), Temnikova & Kasela galerii (EE), The Rooster Gallery (LT) ja Vaal galerii (EE).

Messi osalejad valis konkursi tulemusena välja rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid Shoair Mavlian (GB | Photoworks), Sawako Fukai (JP | SW_), Karin Laansoo (EE | Kai kunstikeskus/Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) ja Foto Tallinn 2021 kuraator Isabella van Marle (NL).

Lisaks osalejate tutvustamisele kuulutas Foto Tallinn välja partnerluse Luminoriga. Luminor soetab messi valikust ca 3000 euro eest jätkusuutlikkuse teemat avavaid teoseid ning korraldab messi päevade jooksul kunsti investeerimist tutvustava webinari. Luminori kõrval on Foto Tallinn 2021 partnerid Sunly ja Artproof.

Foto Tallinn 2021 korraldajad on Fotokunstnike Ühendus ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus. Mess kuulub 1. septembrist kuni 17. oktoobrini toimuva 6. Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali põhiprogrammi.