Galerii: kunstnik Sigrid Viir avas isikunäituse "Võltspuhkaja reisipäevik"

Sigrid Viiri näitus "Võltspuhkaja reisipäevik" jätkab ideeliselt Eesti kaasaegse kunsti muuseumis toimunud isiknäituse "Võltspuhkaja" temaatikaga, mille keskmes oli töö ja puhkuse piiride hägustumine kaasaegses ühiskonnas. Ka visuaalselt tsiteerib kunstnik toonast tööd, kasutades oma fotokollaažide sidumiseks ja raamimiseks kahhelkivi motiivi ja värvilist klaasi.

Kunstnik leiab, et töö ja jõudeaja piir näib järjest enam käest libisevat. Seda uut normaalsust püüabki ta oma näitusega nähtavaks teha. "Ideeliselt on võltspuhkaja puhkusele jõudnud, mis ei ole endiselt vaba tööst. See on tal ikka seljas kaasas," rääkis Viir ja lisas, etI inglisekeelses keeleruumis on kasutusel sõnad workation ja bizcation, kus puhkus ja töö on üheks uueks sõnaks kokku pandud.

Näitus jääb avatuks 9. oktoobrini.