Foto ja -installatsioonikunstnik Sigrid Viir: mind huvitavad hallalad

"See on see koht, kust ma saan peegeldama hakata," selgitas ta ning lisas, et enesereflektsioon, mida ta teeb, on siiski üldisem ja ei ole kunagi ainult tema ise.

"Ma arvan, et mina kunstnikuna olen tegelikult natukene teine kui see kodanik Sigrid Viir. See on ikkagi mingi roll ja kunstnik Sigrid Viir ületab neid piire kindlasti palju rohkem," lausus ta.

Viir selgitas, et teemad, millega kunstnikud tegelevad, ongi osa nende käekirjast. Näiteks on oluline see, kuidas kuidas ja millise nurga alt asjadele lähenetakse. "Mul on ikkagi huumor see element ja mingisugune absurdimoment on ka sees," arutles ta.

Samuti sõltub fotokunstniku käekiri mitmetest tehnilistest aspektidest: kas kunstnik eelistab lavastusi või dokumentalismi ja kas ta kasutab loomulikku valgust või stuudiovalgust. "Mina ise tahan oma käekirjaga katsetada ja erinevaid asju proovida," selgitas ta ning lisas, et väga palju oleneb ka teemast, mille kallal ta parasjagu töötab.

Arusaamine, millal üks või teine töö lõpuks valmis on, tuleb kunstniku sõnul aja jooksul. "Kui sa hakkad süüa tegema, siis võib-olla alguses sa ka maitsestad üle," tõi ta näite kokakunstist. "Lõpuks läheb järjest rahulikumaks."