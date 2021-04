Temnikova ja Kasela galeriis avatakse Sigrid Viiri ja Cloe Jancise isolatsiooniteemaline näitus

Kaks erineva lähenemisega foto- ja installatsioonikunstnikku on astunud dialoogi isolatsiooni teemadel ning väljendavad mängulisel viisil seda, kuidas isolatsiooniaeg on nende igapäevaelu mõjutanud.

Näitust saadavad Maris Karjatse ja Anti Saare kirjalikud dialoogid, mis tõukuvad omakorda Viiri ja Jancise fotokõnelustest. "Mõnel reipamal päeval paned sa oma maski peegli ees liiga tugevasti ette, nii et see hammustab su nahka," seisab näituse pealkirjas.

"See pealkiri tuleb Marise ühest lühiesseest, aga tundus, et see haakub hästi," rääkis näituse üks autoreid Sigrid Viir "Aktuaalsele kaamerale". "Me isegi ei mõelnud nendele maskidele nii palju, mida me siin praegu kanname, vaid pigem nendele rollidele, mis me igapäevaselt võtame. Ja et kuidas isolatsioonisituatsioonis, kodus, kus on vähe ruumi, hakkama saada või rolle ära jagada."

"Minu jaoks siin fotodel välja on tulnud, et mingi hetk on kodukontor ja ma olen ema, laps jäi koju, lisaks kunsti tegemine - see kõik nagu segunes omavahel üks hetk," lisas teine autor Cloe Jancis. "Need pildid on hästi vaiksed ja rahulikud, aga samal ajal kogu aeg midagi toimus, ma ei olnud kunagi üksinda."