Galerii ja video: Temnikova ja Kasela galeriis avati näitus "Roots and Ruins"

Temnikova ja Kasela galeriis avati 15. septembril näitus "Roots and Ruins", kus saab näha Jaan Toomiku, Edith Karlsoni, Jaanus Samma ja Kris Lemsalu loomingut. Väljapanek otsib dialooge ja ideelist ühisosa galerii kunstnike vahel ning leiab selle teemades, mis kunstnikke paeluvad, ja kujundikeeles, mida nad oma loomingus kasutavad.

Näitus "Roots and Ruins" räägib esivanematest ja ise nendeks muutumisest, jutustades sealjuures lugusid möödunud aegadest, vahendas "Aktuaalne kaamera". Näituse idee sai alguse kuraator Rael Arteri sõnul juba mõnda aega tagasi, kui ta avastas, et Jaan Toomiku maalid on teda aastaid kummitanud ja mõtlema pannud. Nii ongi ta koondanud galeriis kunstnikud, kes kõik omamoodi tegelevad juurte ja sündimise temaatikaga.

Kuraator Rael Artel sõnas, et näitusel osalevatele kunstnikele meeldib katsetada ja materjalidega mängida. "Nad otsivad uusi väljundeid uutest materjalidest ja panevad neid huvitavatesse kooslustesse," tõdes ta.

Näitus "Roots and Ruins" jääb avatuks kuni 8. novembrini.