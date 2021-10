Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis on väljas Tõnis Vindi tušijoonistused

Neljapäeval avati Temnikova ja Kasela galeriis näitus "Juhitud juhuslikkus. Tõnis Vindi varased tušijoonistused". Näituse kuraator on Eva Vint, kujundaja Raul Kalvo.

Tõnis Vint (1942–2019) on 1960. aastatel tegevust alustanud kunstnik ja kunstiteoreetik, kes on Eesti publikule tõenäoliselt üpris hästi tuttav, kuid tema mahukas pärandis on mitmeid kihte, mis alles ootavad avastamist ja põhjalikumat uurimist.

Näitusel "Juhitud juhuslikkus" on väljas valdavalt seni eksponeerimata tušijoonistused Tõnis Vindi loomingulise ja filosoofilise kujunemise algusest. Ühelt poolt esitavad need joonistused ulatuslikku materjali, millega ta järjepidevalt töötas, ja teiselt poolt töötavad selle materjaliga dialoogis välja uusi kujutamisviise, millel on kindlasti potentsiaali rohkem kui ühe kunstniku isikupärase käekirja vormimiseks.

Näitus jääb avatuks 14. novembrini.