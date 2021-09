Fotod: Kogo galerii osaleb Šveitsis noorte galeriide kunstimessil

Liste Art Fair Basel on noorte galeriide kunstimess, mis toimub 20. kuni 26. septembrini Baselis Šveitsis paralleelselt maailma vanima kunstimessiga Art Basel. Liste mess toimub seekord 26. korda, messil osaleb 81 galeriid 33 riigist, esindades 106 kunstnikku. Kogo galerii on Eestis teine galerii pärast Temnikova & Kasela galeriid, kes on Liste messile osalema valitud.

Kogo galerii esitleb Liste kunstimessil foto-, video- ja installatsioonikunstniku Mari-Leen Kiipli ning skulptori ja installatsioonikunstniku Eike Epliku teoseid. Väljapaneku keskmes on kasvuhoone, mis ühelt poolt sümboliseerib imelist eskapistlikku aeda, teisalt on see metafoor inimese kontrollivajadusele ja meie ülekuumenevale planeedile. Galerii esitleb elavate taimede vahel Mari-Leen Kiipli videoteoseid ja mõlema kunstniku skulpturaalseid töid. Messi veebiplatvormil Liste Showtime Online tutvustab galerii põhjalikumalt kunstnikku Mari-Leen Kiipli ning tema teoseid.

Kogo galerii on 2018. aastal asutatud kaasaegse kunsti galerii Tartus. Kogo keskendub eeskätt noorema põlvkonna kunstnike tutvustamisele Eestis ja rahvusvaheliselt. Galerii esindatavad kunstnikud on Alexei Gordin, Eike Eplik, Mari-Leen Kiipli, Kristi Kongi, Eva Mustonen ja Elīna Vītola.