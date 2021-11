Kunstnik Tõnis Vindi kirjutised jõudsid kogumiku vahele

Temnikova ja Kasela galeriis on veel viimast nädalat avatud Tõnis Vindi näitus "Juhitud juhuslikkus", kus on väljas valdavalt seni eksponeerimata tušijoonistused kunstniku loomingulise ja filosoofilise kujunemise algusaastatest.

Sel nädalal ilmub ka Tõnis Vindi loomingut käsitlev raamat, mille väljaandja on Paranoia kirjastus. 400-leheküljelises kogumikus on taasavaldatud Tõnis Vindi enam kui 50 aasta jooksul ilmunud artiklid.

"Varasemad artiklid need on tal kõik kujutava kunstiga seotud. Hiljem, kuskil 1970ndatel hakkas tulema sisse etnograafia teema. Siis 90ndate keskel kui ilmusid Ehituskunstis tema artiklid, siis seal ta võttis ka teemasid laiemalt nagu linnaruum ja inimese elukeskkond laiemalt," rääkis näituse kuraator ja raamatu koostaja Eva Vint.

"Tõnis Vint selles mõttes huvitav kuju, et ühelt poolt praktiseeriv ja teiselt poolt mõtlev kunstnik, kes on ühendanud nii uurija kui kunstiteoreetiku rolli. Mõned tema ideed, mida ta sõnastas oma uurimishuvist või oma sõnavara baasist kõnetavad ka tänapäeval, eriti värsketena, sest ta oma sõnavara abil, ta sõnastas väga aktuaalseid semiootilisi probleeme. Need on siiani relevantsed tähistaja ja tähistatava suhteid kujutavad süsteemis või märgisüsteem on siiani aktuaalne. Teisalt poolt pakub huvi ka ajaloolises perspektiivis, sest nii õpime tundma paremini oma kunstiajalugu. Millised teemad, kunstinähtused olid omal ajal tähtsad, millest räägiti, kuidas räägiti. Niimoodi see pakub ka võtit, mõista meie endi kunstiprotsesse paremini ja sügavamalt," ütles raamatu koosataja Elnara Taidre.