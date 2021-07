Temnikova & Kasela galerii alustab kunstnikega NFT-kunsti projekti

Digitaalsed, kuid piiratud arvuga NFT-d (non-fungible tokens, mitteasendatavad tokenid) on muutmas seda, kuidas kunsti tehakse, näidatakse, vaadatakse ja kogutakse. NFT-kunsti koostööprojekt "Mutagen" kasutab autorite sõnul ära nii kultuuri kui ka kogu majandust mõjutavat plokiahela tehnoloogiat, et värskendada kunsti vaatamise ja selle kogumise kogemust.

Alguses loob iga kunstnik kümme geneesi-NFT-d, kokku on neid 40. Neil NFT-del on võime muteeruda tänu sisemistele kihtidele, millega on igaühe puhul loodud võimalus 256 variatsiooni tekkeks. Neid mutatsioone käivitab geneesi-NFT omanik mutageenidega, mis on NFT-kunstiteoste teine liik. Olemas saab olla ainult 4096 mutageeni, mis tagab selle, et geneesi-NFT-de mutatsioonide arv jääb piiratuks.

Omandamisel määratakse geneesi- või mutageeni-NFT-d pimekogumist selleks, et tagada süsteemi juhuslikkus. Mutatsioonid toimuvad samuti juhuslikult vastavalt kunstiteosesse kodeeritud parameetrite kooslusele. Kuigi geneesi-NFT-d on haruldased, on iga kunstniku loodud kümnest teosest üks väga haruldane, sest sisaldab n-ö kuldset elementi. Neile haruldustele lisaks peetakse kahte variatsiooni samuti haruldaseks, sest avavad võimaluse eri haruldusastmega mutatsioonideks. Protsessis on võimalik n-ö aeg peatada ning igal ajahetkel geneesi-tokeni olekut jäädvustada hetktõmmistena.

"Mutagenis" kunstiteoste jagamises toimub juhuslik valik õiglaselt, sest projekti keskmes on uus väärtuse omistamise mudel: oodatav väärtuskogum. Iga ostuhind sõltub allesjäänud kogumi koguväärtusest, mis muutub vastavalt allesjäänud tokenite väärtusele, vastukaaluks tavalisele hinnastamismehhanismile, milles on eelisseisus ilmajäämise hirmus tegutsevad varajased investorid. Sama nähtus esineb nii krüpto- kui ka kunstiturul.

Projekt avaneb 1. augustil.

Tommy Cash (1991, Tallinn) on Eesti räppar, laulja ja kontseptuaalkunstnik. Tema visuaalset keelt võib kohata näitusesaalides ning koostööprojektides selliste moebrändide ja disaineritega nagu Rick Owens, Adidas ja Maison Margiela.

Ilja Karilampi (1983, Göteborg, tegutseb Stockholmis) uurib muusika ja popkultuuri narratiive ning koostab linnaelu kontseptuaalseid ja skulpturaalseid narratiive graafilise disaini, videoefektide, laserlõigatud alumiiniumi, UV-kaitsega kleebiste ja muusika abil. Ta loomingut on näidatud kohtades, nagu Fondation Ricard, Pariis (2020); Carl Kostyal, Malmö (2019); Manifesta, Palermo, (2018); Kiasma, Helsingi, ja ZKM Karlsruhe (2017); MAMbo, Bologna (2015) ning MoMA PS1, New York (2012).

Nik Kosmas (1985, Minneapolis, tegutseb Shanghais) peab uurimise ja mõtete ammutamise viljakaks pinnaseks ulmet ja teadust, sporti, seksi ja psühholoogiat. Oma töid on ta näidanud kohtades, nagu K11 Art Foundation, Hong Kong (2018); Kunsthaus Glarus (2017); 9. Berliini biennaal (2016), Uue Muuseumi triennaal, New York (2009), samuti kuulus ta postinterneti duosse AIDS-3D.

Katja Novitskova (1984, Tallinn, tegutseb Amsterdamis ja Berliinis) uurib kujutiste tootmist ümbritsevat ökoloogiat. Oma loomingus kasutab ta peamiselt leitud kujutisi ning lahkab positsioone ja kohti, kus saavad kokku tehnoloogia ja füüsiline maailm. Ta esindas Eestit 57. Veneetsia biennaalil (2017) ja on oma teoseid näidanud kohtades, nagu Sharjah Art Foundation (2020); Hamburger Bahnhof, Berliin (2019); Kumu kunstimuuseum, Tallinn, ja Whitechapel Gallery, London (2018); CC Foundation, Shanghai (2017); 9. Berliini bienaal (2016); MoMA, New York (2015).