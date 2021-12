Galerii. Tallinna Linnagalerii avas Neeme Külma ja Alice Kase näituse "Edevuses üksi"

Tallinna Linnagalerii avas kolmapäeval Neeme Külma ja Alice Kase näituse "Edevuses üksi". Kunstnikud on ruumi loonud objektid, mis meenutavad valjusti mõeldud mõtete mosaiiki, kust ei leia üheselt mõistetavat loogikat. Küll aga peidab näitus endas ajaloo ja alateadvuse lugusid.

"Neeme ja Alice – nad mõlemad tegelevad illusiooniga, üks sentimentaalse romantikuna "päris" olemise poole püüeldes, teine kõiges kõhkleva pragmaatikuna "nagu päris" paratamatusest teadlik olles. Aga kumbki neist kunstiga nalja ei tee." Näituseobjektid, nagu read luuletekstis, otsivad tunnetele vasteid, ilma et mõistusel oleks kohustus neid üle toimetada," selgitas näituse kuraator Tamara Luuk.

Neeme Külm (1974) lõpetas 1998. aastal Eesti kunstiakadeemia skulptuuriosakonna ja õppis aastatel 2003–2005 interdistsiplinaarsete kunstide osakonna magistrantuuris. Tema lähimineviku looming on keskendunud valdavalt rühmaväljapanekutele, loomingule arhitektuuri- ja visuaalkunsti piirimail. Ta on loonud ka ruumilahendusi avalikku linnaruumi ja muuseumiväljapanekutele ning pälvinud kultuurkapitali preemiaid.

Alice Kask (1976) on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia maalikunsti magistriõppe 2002. aastal. Tema esinduslikumad väljapanekud lähiminevikus pärast suurt isikunäitust Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (2016) on toimunud Helsingi Taidehallis (2018) ja Rüki galeriis (2020). Kask on pälvinud Konrad Mäe preemia 2003. aastal ja Vaal galerii noore kunstniku preemia aastal 2005.

Näitus on Tallinna Linnagaleriis avatud kuni 6. veebruarini 2022.