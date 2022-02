Kaupo Kikkas: kunsti taga on palju distsiplineeritud tööd

Kaupo Kikkas tõdes, et päevad enne näituse avamist on tegusad ning kohati närvesöövad. "Kui sa tead, et kohe-kohe hakkab näitus avanema, siis sa tead, et sul ei ole ühtegi vea tegemise võimalust."

Möödunud aastal avas Kikkas Arvo Pärdi keskuses näituse "Ansel", millele suuresti toetub ka tema uus väljapanek "Sisekosmos". Nii võib Fotografiskas paiknevast näitusest leida viiteid ja tsitaate Kikkase varasemale loomingule.

"Ma alati arvan, et kunstnikuna tsitaatide kasutamine on selline tore asi, et see ei ole mingi kohustus neid teada. Kes teab, see lihtsalt saab ühe dimensiooni juurde, aga kes ei tea, see leiab oma viisi neid asju tõlgendada," ütles Kikkas.

"Sisekosmose" tegevus on kunstniku sõnul liikunud Eesti loodusesse. Näituse loomiseks püstitas fotograaf hüpoteesi: kui puurida auk Kolumbiast Gabriel García Márquezi raamatute juurest läbi maakera ja jõuda otsapidi Eestisse välja tammsaarelikku realismi, siis need kaks komponenti sulanduvad Kikkase näitusel kokku.

Näituse kesksel kohal on inimkeha, mida on kujutatud riieteta. Näitusega soovis Kikkas vaatajani tuua maagilist realismi, kus on keeruline kindlaks määrata, millal miski toimus, kellega toimus või kus toimus. "Rõivad mängiksid siin lihtsalt määratlevat või stilisti loovat rolli." Nii loodab kunstnik, et näitusele jõudes siseneb pealtvaataja justkui teise reaalsusesse.

"Sa loodki selle hetke ise," rääkis kunstnik fotode lavastamisest. Nii on fotograaf seisukohal, et alati ei pea tabama kindlaid hetki, vaid neid saab ka ise luua. "Sa teadki, et see ei esinda enam seda reaalset hetke, vaid see esindab sinu peas loodud mingit spekulatiivset, välja mõeldud uut hetke."

Kikkas tõdes, et loomeinimeste puhul on keeruline hinnata, kui palju vaeva on keegi täpselt näinud. Küll aga tõdes ta, et näituse jaoks on omajagu tööd tehtud. "Kunsti loomine on selline veider asi ja seal taga on väga palju distsiplineeritud tööd, mis võib-olla ei paista alati välja."

Fotodel on soovinud Kikkas siduda ka müüdiloomet, inspireeritud nii eesti kui ka kreeka kultuurist. Kasutusele on võetud ka piiblist pärit müüdid või lausa fotograafi enda välja mõeldud kujutlused.

Kuigi tavaliselt eelistab Kikkas jätta enda näitused napisõnaliseks, siis "Sisekosmose" puhul see nii ei ole. Nimelt käib näitusega kaasas ka raamat, kuhu on oma lood kirja pannud kuus kirjanikku. Samuti on näitusele loonud helilooja Sven Sosnitsk originaalmuusika.