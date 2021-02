Arvo Pärdi keskus avab Kaupo Kikkase installatsioon-näituse "Ansel"

Reedel, 12. veebruaril avab Arvo Pärdi keskus oma esimese kunstinäituse, Kaupo Kikkase pildi- ja helirännaku "Ansel", mis räägib fotode kaudu loo inimese suhtest loodusega, üksindusest ja vaikusest. Näituse muusikana kõlab Arvo Pärdi teos "My Heart's in the Highlands".

Kikkas on kaheksa aasta jooksul jäädvustanud Ameerika avaraid ja inimtühje maastikke oma rännakutel fotograafi ning looduskaitsja Ansel Adamsi radadel Californiast ja Nevadast New Mexiconi. Sellel teekonnal liitus autoriga Arvo Pärdi muusika, mis aitas luua isikliku poeetilise vaatenurga ning mõtteliselt jätkata tööga sealt, kus Adams lõpetas.

"Minu "Ansel" ei ole üksnes fotodel maastikud. See on lugu inimese suhtest loodusega. Inimtegevusest, mille tõttu elu Maal on muutumas võimatuks. Need maastikud olid siin 500 miljonit aastat enne esimese inimese saabumist ning nad jäävad pärast viimasegi lahkumist," rääkis Kikkas.

Näituse sünni ja kontseptsiooni juures on oluline osa Arvo Pärdi muusikal, vaikusel ja loodusel. "Arvo Pärt ja tema muusika on selle projekti inspiratsioon ja nüüd see jõuab koju."

Pärdi teos "My Heart's in the Highlands" kõlas esimest korda avalikkuse ees samuti näituse muusikana 2000. aastal Avignonis, seda esitas kontratenor David James koos Pärdi oreliteoste ühe tuntuma interpreteerija Christopher Bowers-Broadbentiga. Sama esitus kõlab ka "Anseli" näitusel.

Näitust saab külastada ükshaaval ning külastajad lubatakse saali viieminutiliste vahedega, mis tagab personaalse kogemuse. Sissepääs on etteostetud piletiga.

Spetsiaalselt keskuse saali kujundatud fotoinstallatsioon jääb avatuks kolmeks nädalaks kuni 7. märtsini.