Merivoo: "Tulnukas 2" viimast versiooni me kinos üle kontrollida ei saanud

Mis oli see põhjus, miks Valdis pidi tagasi tulema?

Selle põhjusega võime tegeleda hiljem, aga mulle tundus, et kui see Valdis juba tagasi tuli, siis ei saanud teistmoodi kui sellega arvestada ja see film ette võtta. Valdis otsustas ise tagasi tulle enne, kui ma otsustasin, et nüüd tuleb filmi hakata tegema.

Kust ta siis tuli? Kas ta tuli näitlejatelt või astus nurga tagant ühiskonnast endast välja?

Kino Sõpruses tähistati "Tulnuka" esimese jao kümnendat sünnipäeva. Seal küsiti, et kas tuleb järg ja mina ütlesin, et ei tule. Kui selle ära ütlesin, siis oli asi selge. Aga autoga kinost koju jõudes oli Valdis mul äkki autos. Siis ta niimoodi vaikselt kasvas ja kasvas ning nüüd ongi esilinastus käes.

Ikkagi täispikk film, mitte mitmes osas sari, mida annaks ju ka teha.

Kõike võib teha, aga ma ei ole ise eriti sarja inimene. Ma olen üritanud vältida sarju nii palju kui vähegi võimalik, sest ma oskan seda filmi asja kuidagi rohkem hinnata kui liiga pikaks venitatud lugu.

Nüüd on Valdisega ühel pool?

Kui me nüüd kinno jõuame, see film ikkagi käima läheb ja meie eest ära jookseb, eks siis ole näha. Praegu ma ootan, et see esilinastus lõpuks toimuks.

Kui Valdis esimest korda tuli, siis ta oli hästi terav ja päevakohane. Kõik probleemid, mis filmis näha olid, vaatasid meile iga tänavanurga pealt vastu. Kas see olukord on kuidagiviisi ka muutunud? Kas Valdise tagasitulek märgib mingit ajastu vahetust või eelmise ajastu lõppu?

Ma sisu ei hakkaks enne esilinastust valgustama. Eks seda ole näha homme, kuidasmoodi see filmike inimestega reageerib ja kui aktuaalne ta siis on. See on mu põhimõte. See tundub nii lõbus, kuidas ei ole vaja öelda mitte midagi. Inimesed on ise selle filmi juurde tee leidnud.

Ma ei tahaks seda efekti veel ära rikkuda, et seda filmi saab veel vaadata nii, et sa sellest midagi ei tea. Saame kõik koos seda esimest korda vaadata. Meie, filmitegijad kaasa arvatud. Nagu ikka, kui südamega asja kallal oled, siis see viimane versioon sai meil niimoodi valmis, et me seda kinos üle kontrollida ei saanudki. Nüüd me näeme siis seda kõik esimest korda.

Aga minu enda jaoks, ja mulle tundub, et ka näitlejate jaoks, kes olid esimeses osas, et see aeg praegu tagasi tulla ja kõike seda uuesti, samamoodi ja teistmoodi teha, on õige. See tunne on õige olnud.

Kas on mõtteid uut filmi ka Eestist välja viia?

Mul on ikkagi usk, et üks film saab ise hakkama endaga, kui teda on piisavalt suure armastusega tehtud. Mis temast peale esilinastust edasi saab, seda näitab elu. Ma lihtsalt vaatan kõrvalt, et mis juhtub. Maailmavallutus plaane ei ole me välja rääkinud. See peaks toimuma niimoodi orgaaniliselt, kui üldse.