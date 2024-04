Märt Avandi: suurem osa eesti meestest oskaks Valdist kehastada

1. aprillil jõudis kinodesse Rasmus Merivoo komöödia "Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas". Valdise osatäitja Märt Avandi sõnul oli taas Valdist kehastada suur lust ja usub, et Valdise-suguste tüüpidega on kõigil elus kokkupuude olnud.

Kui Märt Avandi 18 aastat tagasi nõustus kaasa tegema Rasmus Merivoo tudengifilmis "Tulnukas", ei osanud ta arvata, et sellest saab seesugune fenomen. "See oli täiesti tavaline tudengifilm, nii nagu neid oli enne tehtud ja ka pärast "Tulnukat" sai tehtud. Et "Tulnukal" on võime nii kõrgelt lennata... selle peale ei osanud muidugi keegi tulla," rääkis näitleja ja märkis, et ta pole siiani kindel, mis seesuguse edu vallandas.

"Me saime tõesti üleöö kuulsaks. Alguses oli see meelitav ja meeldiv. Mingi hetk sai sellest muidugi kõrini, kui sind teati ainult läbi selle Valdise rolli, siis mõnevõrra häiris, aga läks see ka üle," meenutas Avandi.

Kunagise kamba kokku ajamine läks Avandi sõnul nii ja naa. "Osad meist olid varmalt nõus kohe ilma pikemalt mõtlemata, paar tükki ei nõustunudki. Tõnn Lamp ja Marek Tammets, kes mängivad teises osas, esimeses osas ei mänginud, mängisid Uku Uusberg ja Kristjan Sarv. Uku ja Kristjan vist ei saanud ajapuuduse tõttu võtetel osaleda. Mõned, näiteks mina, vajasid natuke mõtlemisaega ja stsenaariumi läbilugemist, sest ma olin alguses natuke kõhklev," sõnas ta.

Avandi kõhkles, kuna üldiselt õnnestuvad järjefilmid väga harva sama hästi või paremini kui esimesed osad. Peale stsenaariumi läbi lugemist kadusid aga kõhklused. "Rasmus oli kirjutanud ikka väga ägeda loo. Kui ta mulle esimese hooga helistas ja ütles, et nüüd on aeg, Märt, siis tal oli õigus."

Seekord olid ka Merivoo juhised näitlejale täpsemad. "Stsenaarium on teise osa puhul oluliselt tugevam kui esimese osa puhul, dialoog on palju paremini paigas ja paremini kirjutatud. Esimeses osas oli improvisatsiooni rohkem, aga teises osas on improvisatsiooni vähe, isegi hämmastavalt vähem, arvestades selle filmi iseloomu," rääkis näitleja.

"Selle kambaga oli loomulikult võtteplatsil väga lõbus ja nostalgiline, panin selle oranži vesti selga ja juba oli väga emotsionaalne," tunnistas Avandi ja rõhutas, et sellise filmi tegemisel peabki võtteplatsil lõbus olema. "Kui "Tulnuka" võtteplatsil pole lõbus, siis on väga vähe lootust, et sellest filmist midagi hea tuleb," ütles ta. Filmis on Avandil seljas originaalne esimeses "Tulnuka" osas kantud vest ning peas ka originaalne sinine nokamüts.

Valdise mitmenäolisus ja alevi parimad poisid

"Valdis on mitmekihiline mees. Esmapilgul tundub ta väga üheülbaline ja mõnes mõttes nagu on ka. Tal on väga selged vaated elule, aga samas on Valdisesse kaevudes sealt võimalik leida veel kihte. Mõnedele asjadele, mida Valdis teeb teises osas, kuidas ta käitub ja kuidas reageerib, kirjutan ma vägagi alla, paljudele asjadele aga muidugi üldse mitte," tunnistas Avandi.

"Tema vaated kitsarinnalistele reeglitele ja argusele ning halvas mõttes pehmusele – keegi ei julge midagi öelda või teha, sest äkki solvutakse, äkki see teeb kellelegi liiga, äkki mul läheb midagi halvasti – need reaktsioonid on minu meelest Valdise puhul vägagi adekvaatsed ja ma olen Valdise poolt nendes olukordades. Valdisel tegelikult on päris mitu nägu," sõnas näitleja.

"Tulnuka" teises osas on ühiskonnas juhtivatel positsioonidel naised. "Valdist paneb see loomulikult muretsema. See ei tule kõne allagi, et naised oleksid juhtivamal kohal kui mehed. Sellele mina muidugi mõista alla ei kirjuta. Mina arvan, et kui naised valitseksid maailma, oleks meil elu 10 000 korda ilusam ja sõdu oleks kas minimaalselt või ei oleks neid üldse. Kahjuks see maailm keerleb ikkagi selle meeste võimu ümber," rääkis Avandi.

Valdise taaskordne kehastamine Avandile mingeid raskusi ei valmistanud. "Kui stsenaarium on nõrk, siis on raske näitlejal sealt midagi välja imeda, aga minu töö oli selle koha pealt küll puhas lust, mulle oli vägagi veenev tee ette antud. Ma arvan, et suurem osa eesti mehi suudab natuke paremini või natuke halvemini Valdise-sugust tüüpi kehastada. See on meile kõigile tuttav ja igiomane, me oleme kõik näinud neid sarnaseid tüüpe väga palju oma elus."

Avandi sõnul ei ole Valdiselt, Otilt, Märdilt ja teistelt n-ö "alevi parimatelt poistelt" eriti midagi õppida. "Võib-olla õppida seda, kuhu elu võib viia, kui sa noorpõlves eriti vaeva ei näe iseendaga ja kui sa ei julge enda seatud sihtide nimel pingutada ja vaeva näha. Siis võib tõesti juhtuda, et sinust saab alevi parim poeg."

Filmis kõlab peaasjalikult klassikaline muusika. "See oli Rasmuse idee juba algusest peale, et võimalikult palju klassikalist muusikat kasutada. Minu meelest see õigustab ennast, see kontrast selle vahel, mis toimub ja mis kõlab ekraanil, on väga võluv. Rasmus juhib vaataja täpselt nendele radadele ja vajutab nendele keeltele, mida ta tahab, et esile toodaks."

"Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulekut 17 osas" Avandi ise otseselt ei soovita kellelgi vaatama minna. "Mina seda filmi armastan ja kirjutan kahe käega alla sellele, aga ma ei ütle, et minge kõik vaatama. Iga inimene otsustab ise ja annab sellele filmile täpselt sellise hinnangu ja arvab sellest nii nagu ta ise tahab," kinnitas ta.