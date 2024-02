Ilmus Rasmus Merivoo "Tulnuka" teise osa esimene treiler

Ilmunud on Rasmus Merivoo filmi "Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas" esimene treiler. Film on järg Merivoo 2006. aastal valminud kultusfilmile.

Lühifilm "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" jõudis vaatajate ette 2006. aastal ning sellest sai kiirelt kultusfilm. Film uurib lähemalt jõmlust ning võtab fookusesse Märt Avandi kehastatud Valdise, kes ei sobitu ühel päeval enam teiste jõmmide hulka. Värske filmi tegevus toimub 20 aastat pärast seda, kui tulnukad Valdise ära viisid.

"Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas" režissöör ja stsenarist on Rasmus Merivoo, operaator Jako Krull, monteerijad Rasmus Merivoo ja Kristin Kalamees ja kunstnik Krete Tarkmees. Filmi produtsentid on Tõnu Hiielaid ja Rain Rannu ning selle tootja ja levitaja on Tallifornia.

Filmis löövad kaasa Märt Avandi, Ott Sepp, Vallo Kirs, Liisa Pulk, Kaia Skoblov, Tõnn Lamp, Indrek Ojari, Ago Anderson, Marek Tammets, Indrek Taalmaa, Merle Jääger jpt.

"Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas" jõuab kinodesse 1. aprillil.