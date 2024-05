Karl Killingu kultuurisoovitused: Kalamaja päevad, Eleryn Tiit ja Kitty Florentine

Terminal Arrivals: Kitty Florentine

3.05 Terminal Records&Bar

Olen väga suur Kitty fänn. Armastan ta muusikat, olekut, imagot ja armastan ka ta muusikamaitset. Tuleb üks väga maitsekas õhtu täis maitsekat muusikat.

Säm 5 aastat

10. mai D3

Artist Säm, kes tegi loo 2019. aastal looga "mõista-mõista" suuremat kõmu Eesti muusikamaastikul, ei ole mingisugune ühe-hiti-ime. Müüs eelmine aasta D3 välja ja müüb ka nüüd. Kõik, kes kuulavad uuekooli hip-hop'i ja popi, naudivad seda sündmust kindlasti.

Kalamaja päevad x VOLTA kvartal

18. mai Volta kvartal

Kunstinäitused, kontserdid, ajaloo giidituur, tänavatoit, Volta kodude avatud uksed ja BC Kalev Cramo… Mida veel üldse ühest ilusast kevadpäevast tahta? Mina isiklikult olen olnud juba mitu aastat järjest päevadel kohal ja olen kindlalt ka seekord.

Boipepperoni & Eik

16. mai D3

Dünaamiline uuekooli duo. Indie ja dance koos – kooslus, mida Eesti muusika vajas. Siiralt ootan sündmust. Tore on näha, et poiss viimased aastad nii täis inspiratsiooni on. Kadedaks ajab…

Eleryn Tiit debüütalbumi kontsert

23. mai Paavli Kultuurivabrik

Ilus album. Maitsekad lood ja vokalist missugune. Eleryn kõlab laivis veel paremini kui kõrvaklappidest ja see on artistlik rariteet. Ootan elevusega!