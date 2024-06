Sander Möldri kultuurisoovitused: Ouu, Haldi, "Musträstas" ja Jon Fosse

Ouu uue albumi "Värvides" esitluskontsert

6. juunil Paavli kultuurikeskuses

Eesti lemmik indie-soul ansambli uue albumi esitluskontsert. Ise ütlevad nii: "Tallinn – esitame oma alles kuivavat "Värvides" albumit meie kaunis Kopli tagahoovis, Paavli vabrikus. Hingelt olemegi täpselt sama karvased kui Paavli kaltsari nagis rippuv naaritsakasukas. Ja Paavlis ei ole me reaalselt ühtegi halba laivi andnud (mis sest, et pole ka varem üldse seal andnud), nii et tule kohale ja kuulame, kuidas Ouu taas eesti keeles hakkama saab."

Kreegi Päevad

9. juunil Tallinna Toomkirikus

Hiljuti ühes pulmas sain Jaan-Eik Tulve juhitud Vox Clamantise laulmisest niivõrd suure elamuse, et kuulaks kohe veel. Toomkirikus kõlab Cyrillus Kreek ja Mart Saar.

An-Marleni ja Boipepperoni albumi "emotsionaalne elektronmuusika" esitluskontsert

13. juunil Hallis

Värskeim popmuusika praegu Eestis.

Kolja Blacher ja Tallinna Kammerorkester

14. juunil Estonia kontserdisaalis

Erakordse tooniga saksa viiulivirtuoos, kes olnud pikalt Berliini Filharmoonikute kontsertmeister ning imeliselt kõlav Tallinna Kammerorkester. Kavas Mendelssohni Avamäng "Hebriidid"; Bruchi Viiulikontsert nr 1 ja Beethoveni Sümfoonia nr 7.

Terminal Live: Haldi & ans Flamingo

15. juunil Terminali plaadipoes

Nostalgiliselt kõlav kümnepealine (!) bänd, mis triivib mõnusalt disko, soul'i ja estraadi vahel.

Lavastus "Musträstas"

18. juunil Sakala 3 teatrimajas

Ester Kuntu ja Hendrik Toompere Šoti näitekirjaniku David Harroweri auhinnatud draamas.

Sfääride muusika. Orel ja 12 gongi

27. juunil Tallinna Jaani kirikus

Huvitav kõlamaailm: 12 gongi, orel ja kiriku akustika.

Camo & Krooked

28. juunil Patarei merekindluses

Ülienergiline tantsumuusika Austriast pärit trummi ja bassi legendide poolt.

Soovitaksin lisaks mulle omakorda hea sõbra poolt soovitatud Jon Fosse lühilugu "Valendus". Väga kihvt ühe õhtupooliku raamat reaalsuse ja unenäolisuse, elu ja surma piirilt.

Ja veel soovitaks jätkuvalt kuulata Klassikaraadio saadet "Fantaasia", eriti õhtustel sõitudel maalt linna või vastupidi.