Ouu: oleme oma "lihtsuses peitub võlu" faasis

Kultuurisaade "OP" käis külas bändi Ouu Tallinna vanalinnas asuvas stuudios. Bändiliikmete Tiit Libliku ja Hyrr Innokent Vainola sõnul on jõutud enda loometsüklis "lihtsuses peitub võlu" faasi, mistõttu on ka kevadel ilmunud albumi "Värvides" lood meeste arust ühed bändi tugevamad.

"Ouu teeb katsetuslikku, värvilist muusikat. Paljud tahavad sildistada seda kui indie-muusika, ise paneks väikse psühhedeelse sildi ka külge," rääkis Ouu klahvpillimängija ja laulja Tiit Liblik.

Bändi helipilt on aastatega korralikult muutunud. Tehnilise võimekuse ja võimaluste kiuste alustati akustilise folkansamblina. "Sellised asjad panevadki tihti paika mingid piirid, avastad ennast selles minimaalses territooriumis," sõnas Vainola. Edasi jõuti juba psühhedeelse progressiivsete elementidega roki radadele. "Endal on hästi põnev tagantjärgi kuulates mõelda, et lahe, et viitsisid teha nii keeruliselt," märkis Liblik.

Kevadel ilmus Ouul album "Värvides". "Mul on tunne, et selle plaadiga meil on selline mäetipp mingis mõttes. Muusika ja laulud on väga efektiivselt komponeeritud, suhteliselt vähe on selliseid üleliigseid elemente, mida noorest peast kippusid juurde lisama. Nüüd on see "lihtsuses peitub võlu" faas meil," rääkis Liblik ja märkis, et praeguseid lugusid peab ta bändi ühtedeks tugevamateks.

"Värvides" kontseptsiooni taga on Libliku sõnul Ouu bassimees Jaan Sinka. "Meie iga laul on justkui taies kunstinäitusel seinal ja meie oleme siis need hallides ülikondades kunstigalerii valvurid," sõnas ta.

Lool "Paslik Kättemaks" teeb kaasa ka Florian Wahl. "Temaga, kui meil mingid ideede korjed on olnud, siis igavat hetke ei ole tekkinud," sõnas Vainola. Üks võimalikest laulu pealkirjadest oli vahepeal ka "Paslik Pepulaks", mille eest võitlesid bändi bassimees Jaan Sinka ja trummar Rihard Niinberg. "Meie argument oli see, et see nali oleks laulu üle võtnud ja ülejäänud laul oleks ballast olnud selle kõrval," sõnas Vainola.

Peamisteks laulukirjutajateks ongi bändis Liblik ja Vainola. "Emmal-kummal tuleb viis ja sõnad ja siis teine abistab, panustab juurde. Lõpuks muutub selliseks kahe mehe loominguks ning bassimängija ja trummar annavad ka oma panuse," kirjeldas Liblik. Vainola on enda sõnul päris palju laule ka unes näinud. "Olen hommikul kohe diktofoni välja võtnud ja sinna sisse ümisenud. Enamus üminad jäävad väga arusaamatuks, kui hiljem järgi kuulata, aga mõnest on ikka laul ka sündinud," rääkis ta.