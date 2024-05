Ilmub Ouu album "Värvides"

"Meil tekkis albumi jaoks suur kontseptsioon, muuseumi temaatika. Kogu meie album on nagu üks suur näitus, üheksa helimaalingut. Me oleme nagu muuseumivalvurid, maalide valvurid. Kui me esineme, on meil need hallid ülikonnad, me kehastame neid rahulikke vaikuses istuvaid valvureid. Kogu see muusika, meie helikeel on alati olnud hästi kirev, hästi palju on harmooniaid ja meloodiaid," ütles muusik Jaan Sinka.

Kirevad on nii lood, neljas erinevas värvis vinüülid, kui ka albumi kaas.

"See on tehtud ühe Briti kunstniku Erich Eric Haachti poolt. Kui tekkis muuseumi temaatika, siis ma puhtjuhuslikult leidsin selle kunstniku tööd. Mõtlesin, et katsun õnne, kirjutan talle ja tüüp kohe vastas ning oli nõus meiega koostööd tegema. Valisime välja ühe töö ja juhuslikult see oli tal ka galeriis olemas," lisas Sinka.

Külalisesinejatena astuvad uuel kauamängival üles Kohver 5miinusest, Rahel ja Florian Wahl.

"Ma arvan, et seal on teistsugune perspektiiv. See mõjub värskendavalt ka järgnevate lugude väljamõtlemisele," ütles muusik Tiit Liblik.

Ouu tähistas eelmisel aastal 10. tegutsemisaastat ning on bändiliikmete sõnul praegu oma arengus laineharja tipus.

"Me oleme erinevaid žanripiire kombanud ja nüüd oleme jõudnud siis sellisesse maailma, kus on hästi popikeskne meloodia ja mul on tunne, et nüüd oleme jõudnud päris heasse kohta kvaliteedi mõistes, et kõik asjad on kümne aasta jooksul paika loksunud," lisas Liblik.

"Värvides" plaadiesitluskontserdid toimuvad 6. ja 7. juunil Tartus ja Tallinnas.