Ilmus Ouu ja Kohvri koostöösingel "Mõrult"

Laulu autoriteks on Hyrr Innokent Vainola ja Tiit Liblik ning sõnade autoriks Kohver. Loo produtseeris ning salvestas Hyrr Innokent Vainola ning mix'is ja master'das Sten Šeripov. Loo alge sündis üle aasta tagasi toimunud Ouu viljakas bändilaagris. "Võtsime väikese Airbnb Kesk-Eestis ning peale pillimängu ja laulu proovisime ka üksteisega ühes toas läbi saada," meenutas loomelaagrit trummar Rihard Niinberg.

"Nad on suutnud oma muusikaga tabada sihtmärki, mida vähesed artistid oma emotsionaalse keelega on võimelised tabama ning seetõttu nendega ühise loome tegemine on minu jaoks olnud pikaaegne unistus," selgitas räppar Kohver.

Singlit saadab ka muusikavideo, mis on režissööri ja Ouu liikme Jaan Sinka sõnul kõige tõsisem video, mis bänd on teinud. "Siiski peab ära mainima, et lähedal oli olukord, kus oleksime Hyrr Innokent Vainolaga pidanud kaht peanäitlejat etendama. Siis oleks ta ikkagi olnud vähemalt sama naljakas video, kui meie eelmised, aga täname siinkohal Emilyt ja Karolini, et nad meie eest töö ära tegid," selgitas Sinka.

Singli ilmumisega antakse ka teada, et ansambel Ouu on ametlikult liitunud plaadifirmaga Kurvad Uudised, kus tegutsevad juba näiteks Boipepperoni ning tantsumuusika duo Tiit & Teet.