Frederik Küütsi kultuurisoovitused: Sõpruse välikino, Two Feet ja kitarrikolmapäevad

Two Feeti kontsert

2. juulil Noblessneri valukojas

Olen aastaid Two Feeti kuulanud ja ootan suure huviga, et teda esimest korda live'is näha. Selleks, et korraldajad julgeksid selliseid artiste aina enam Eestisse tuua, peavad kuulajad pileteid ostma!

Kino Sõpruse ja Telliskivi väliskino

Juulikuu kolmapäevad ja neljapäevad

Lihtsalt nii hea mõte! Tšekkige kava!

Festival Võnge

12.–13. juuli Vabaõhu muuseumis

Üks minu lemmikfestareid Eestis. Seekord siis Tallinnas, Vabaõhumuuseumis. Koos on Eesti paremik ja eriti hea meel, et Temples ja Neil Frances meile tuuakse.

Wambola kitarrikolmapäevad

Wambola surfibaaris Noblessneris

Täiega tore ettevõtmine! Ja imeilus koht! Sattusin eelmine aasta päris mitmele, mere ääres live'is kvaliteetset kitarrimussi kuulata – super!

Youngri kontsert

12. juulil Lünetti hoovis

Briti talent, suvine muusika. Esimest korda kuuldes ei suutnud ära uskuda, et ta on mitu korda Eestis käinud nii, et mul sellest aimugi ei olnud. Soojendavad minu head sõbrad bändist Delulu. Kindlasti väärt ettevõtmine!