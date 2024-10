Kaisa Potisepa kultuurisoovitused: Vaiko Eplik, Moekunstikino ja Philly Joe's

EMTA jazz 20

18. - 20. oktoober

Palju õnne 20. sünnipäevaks, EMTA jazzmuusika eriala! Tähistamiseks on korraldatud ägeda lineup'iga nädalalõpp 18. kuni 20. oktoobril. Kõlab nii EMTA jazzansamblite kontsert "Duke Ellington 125" (tasuta!) kui "Juubeligalad" Tallinnas ja Tartus. Tore näha, et seal astuvad üles ligi 40 õppejõudu ja magistriõppe vilistlast, kellest pea kõik ka Jazzkaare lavadelt läbi käinud – alustades Anett Tamme ja Mairo Marjamaaga ning lõpetades Kadri Voorandi ja Kristjan Randaluga.

Carnival Youth ja Ouu

26. oktoober

Eesti ja Läti indie-kunnid ühel õhtul koos Uues Laines! Leidsin Carnival Youthi muusika tiinekana ligi kümme aastat tagasi, kuid pole neid seni live's näinud, seega oli tore avastada, et nad 26. oktoobril mulle koju kätte tulevad. Ja Ouu'd kuulan nende kõrvale suurima hea meelega – nende Kultuuriööl antud kontsert Florian Wahliga tõestas taaskord, et kunagi ei saa kindel olla, mida need kutid laval ette võtavad.

Philly Joe's jazziklubi jämmiõhtud

Külmad sügis-talvised õhtud ning soe, head muusikat ja häid inimesi pungil Philly käivad minu jaoks käsikäes. Soovitan uurida nende alati põnevat programmi ning kindlasti külastada teisipäeviti toimuvaid jämmiõhtuid, kus on alati nii mõnus vibe, et päevased töömõtted on sekundiga peast pühitud ja muu maailm kaob…

Vaiko Eplik ja Eliit uus album "Lähen müüjaks"

15. oktoober

15. oktoobril annab Vaiko Eplik ja Eliit välja albumi "Lähen müüjaks", millel kümme Betti Alveri sõnadele kirjutatud muusikapala. Kolm singlit juba nautimiseks väljas. Lisapunktid lahedate illustratsioonide eest, mille autoriks Ulrike Brett Uukkivi.

Open House Tallinn

12. - 13. oktoober

12. ja 13. oktoobril on võimalus minna tasuta tuuridele hoonetesse, kuhu niisama ei satu ega sisse saa! Koos põneva taustalooga varustatud tuurigiidiga saab minna uudistama nii uutesse ehitistesse kui ka ajaloolistesse paikadesse, uurida tänavatuuridel hea linnaruumi omadusi või avastada valgustusdisaini. Minu üks oodatumaid sündmusi igal sügisel!

Moefilmide festival MoeKunstiKino

8. - 13. oktoober

Sügis oli küll pikalt suvine ja soe, aga nüüd on ilmad täpselt sellised, et tahakski end jälle kinosaali peita. Moekunstikino toimub 8. kuni 13. oktoobrini Tallinnas ja Tartus ning kostitab lugudega moest ja inimestest loomingu taga. Hea soojendus novembris algavaks PÖFF-i maratoniks!