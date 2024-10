Moekunstikino korraldaja: meie filme käib vaatamas ka palju mehi

Festivali nimi viitab küll moekunstile, kuid tegelikult on programmis ka laiema fookusega probleemfilme, näiteks dokfilm "Ümberkujundatud mood" jälgib kolme ettevõtlikku inimest, kes astuvad samme, et motiveerida moetööstust erinevate raskustega silmitsi seistes arenema.

Festivali korraldaja Helen Saluveer kinnitas, et huvi festivali vastu on nii suur, et paljud seansid on juba välja müüdud. Siia-sinna on võimalik siiski veel pääseda. "Üks selline film on 84-aastasest Bob Mackiest, nime poolest võib-olla tundmatu, aga tema riietatud on aastate jooksul sellised superstaarid nagu Tina Turner, Cher, Elton John ja Miley Cyrus," selgitas ta.

Saluveer sõnas, et igal aastal toimub moefilmide vallas üha rohkem ning kuigi ideaalis võiks festivalile ka rohkem filme mahutada, siis ei taha ta programmi palju mahukamaks ajada. Mitmed teised Eesti linnad tema poole pöördunud sooviga moefilme näidata ning järgmise aasta juubelifestivalil proovivad nad ka Tallinnast ja Tartust kaugemale jõuda.

Ta tõi välja, et festivali filmivalikut kirjeldab mitmekesisus. "Ma püüan sinna igal aastal leida nii midagi glamuursemat kui ka midagi probleemsemat, et oleks erinevatele vaatajatele erinevaid filme, mida vaatama tulla," ütles ta ja mainis, et vaatab igal aastal läbi kuni 40 moefilmi. "Nende seast teen valiku, mis sobiks meie publikule kõige paremini."

"Kinos käib päris palju mehi ka, ma loodan, et nad ei ole seal sunniviisiliselt, aga vähemalt kinost lahkudes on neil rõõmsad näod peas ja nad on enda jaoks midagi uut teada saanud," rõhutas Saluveer.

Moekunstikino toimub Tallinnas kinos Sõprus ja Tartu Elektriteatris kuni 13. septembrini.