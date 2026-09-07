Moekunstikino tähistab 11. hooaega moemaailma ikoonide ja skandaalidega

6. kuni 11. oktoobrini toimub Tallinnas kinos Sõprus ja Tartus kinos Elektriteater 11. korda moefilmide festival MoeKunstiKino, mis toob ekraanile lood moemaailma ikoonidest, loovusest, ühiskondlikust mõjust ja ka skandaalidest.

Tänavune MoeKunstiKino programm viib vaataja nii Prantsuse kino ja moe kuldajastusse, rahvusvaheliste luksusbrändide telgitagustesse kui ka kaasaegse kunsti ja moe kokkupuutepunktidesse. Festivali 2026. aasta valikus on üheksa filmi, mille peategelasteks on teiste seas Brigitte Bardot, Kenneth Cole, Brunello Cucinelli ja Yayoi Kusama.

"MoeKunstiKino on 11 aasta jooksul kasvanud festivaliks, kus mood on alati millegi enama lähtepunkt. Filmide kaudu saab vaadata, kuidas sünnivad ikoonid ja brändid, millised lood on peidus tuntud nimede taga ning millist rolli mängivad loovus, ambitsioon ja väärtused meie kultuuris," ütles festivali juht Helen Saluveer.

Üheks festivali tänavuseks oluliseks dokumentaaliks on "Bardot", mis pakub intiimsema vaate möödunud aasta lõpus meie seast lahkunud rahvusvahelise moe- ja stiiliikooni Brigitte Bardot' elule, tööle ja pärandile.

Ekraanile jõuab ka dokumentaalfilm "Mees, kellel on sisu: Kenneth Cole'i mõju", mis jutustab moedisainerist ja ettevõtjast Kenneth Cole'ist, kes on nelja aastakümne jooksul sidunud oma ettevõtluse järjekindlalt ühiskondlike eesmärkidega. Dokumentaal käsitleb muu hulgas tema tegevust AIDS-i ennetamise, kodutuse vähendamise, LGBTQIA+ õiguste, kodanikuõiguste ja sotsiaalse õigluse teemadel ning näitab, kuidas ühiskondlikust sõnumist sai osa tema brändi identiteedist.

Seoses tuntud naiskunstniku Yayoi Kusama lahkumisega jõuab erilinastusena ekraanile taas 2018. aasta dokumentaalfilm "Kusama: lõpmatus". Moe ja kunsti piire ületava loojana tuntud Kusama pühendas oma elu radikaalsele loomingule ning kujundas aastakümnete jooksul endale koha maailma kunstiajaloo kõige tuntumate ja mõjukamate naiskunstnike seas.

MoeKunstiKino 11. hooaja programmis on veel filmid "Marc Sofia pilgu läbi", "Alasti ambitsioon", "Akris – pärandiga mood", "Brunello, elegantne visionäär", "Gucci, skandaalide impeerium" ja "Suu täis kulda".